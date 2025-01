Alkotubki w Polsce zakazane! Tylko do tego dnia można je sprzedawać

Zakaz sprzedaży alkotubek

Od 30 stycznia 2025 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej opakowań niektórych napojów spirytusowych. W praktyce oznacza to całkowity zakaz wprowadzenia do obrotu napojów spirytusowych w opakowaniach typu pouch czyli tzw. alkotubek - podaje PAP. Przepisy określają też minimalną pojemność i rodzaj opakowań takich napojów sprzedawanych w Polsce. Zgodnie z nimi, napoje spirytusowe o pojemności do 200 ml mogą być sprzedawane tylko w butelkach albo puszkach.

Choć przepisy wchodzą w życie z dniem 30 stycznia, to przedsiębiorcy mają jeszcze miesiąc na ostateczne wycofanie ze sprzedaży alkotubek. Obowiązuje 30-dniowy okres przejściowy. Pozwala on na handel "alkotubkami" maksymalnie do 28 lutego 2025 roku. "Do tego dnia asortyment objęty zakazem musi być całkowicie wycofany z handlu" - podkreśla MRiRW. Resort zapewnia, że przepisy rozporządzenia "mają akceptację Komisji Europejskiej i po 3 miesiącach oczekiwań na notyfikację, niezależnie od przygotowywanych postępowań odwoławczych zapowiadanych przez producentów, wchodzą w życie dziś, tj. 30 stycznia br."

Afera z alkotubkami

Przypomnijmy, sprawa dotyczy napojów alkoholowych sprzedawanych w tubkach/saszetkach przypominających popularne już soki i musy owocowe i warzywne. Pojawiły się one w sklepach na przełomie września i października 2024 roku. Wybuchłą od razu afera, że tubki mogą z łatwością kupić dzieci. W takiej sytuacji premier Donald Tusk zapowiedział "zablokowanie procederu związanego z alkoholowymi saszetkami". Szef MRiRW Czesław Siekierski podkreślił, że trzeba stworzyć odpowiednie prawo, by sytuacja się nie powtórzyła. I takie regulacje powstały i właśnie wchodzą w życie.

