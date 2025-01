Whiskey za 2 zł w Biedronce. Skąd tak niska cena alkoholu

Tania whiskey w Biedronce

Klienci Biedronki musieli się zdziwić, kiedy zobaczyli cenę whiskey Jameson. Butelkę tego trunku o pojemności 0,7 l mogli kupić w Biedronce za niecałe 2 zł. Taka okazja była we wtorek 28 stycznia. Jednak nie była to zamierzona promocja sieci, ale poważny błąd. Szybko okazało się, że wyjątkowo tanio można kupić ten alkohol także przez internet np. używając aplikacji Glovo."Sprawa była zgłaszana przez pracowników Biedronki do przełożonych oraz centrali sieci już od wczesnych godzin porannych 28 stycznia" - podają wiadomościhandlowe.pl. Do sklepów miały natychmiast trafić pilne instrukcje smsowe, by interweniować w sprawie niefortunnej, alkoholowej promocji. Były miejsca, w których natychmiast zwrócono uwagę na cenę i nikt nie zdołał kupić alkoholu w tej niskiej cenie.

Wieść między klientami rozniosła się błyskawicznie. Łowcy okazji w internecie publikowali zdjęcia koszyków wypełnionych tanim alkoholem. Klienci na dowód "promocji" publikowali paragony z ceną 1,99 zł za butelkę whiskey.

Obniżki cen w prokuraturze

To nie pierwsza taka wpadka sieci należącej do Jeronimo Martins. Wiadomościhandlowe.pl przypominają, że w połowie lutego 2024 roku Biedronka i Lidl, a następnie także Kaufland, oferowały wódkę czystą w cenie 9,99 zł za pół litra, a Biedronka obniżyła ją do 8,99 zł. Działania trzech sieci wzbudziły wiele kontrowersji, tym bardziej że cena poniżej 10 zł za pół litra jest niższa od kosztów samej akcyzy. Ta od pół litra wódki 38-procentowej wynosiła wtedy 14,46 zł (według Krajowej Administracji Skarbowej).

Sprawą zainteresował wówczas UOKiK. Urząd złożył do prokuratury zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa polegającego na promocji alkoholu, co jest niezgodne z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. W połowie kwietnia 2024 r. Prokuratura Rejonowa Warszawa-Mokotów wszczęła postępowanie w tej sprawie.

