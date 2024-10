Amazon w Niemczech zmienia przepisy dotyczące dużych paczek

Organizacja dużych wysyłek jak meble, pralki, czy telewizory często nie jest prosta, dlatego niemiecki Amazon zdecydował się na przerzucenie odpowiedzialności za zwroty z kupujących na sprzedawców. Jak pisze n-tv.de, od 30 października to sprzedający będą odpowiedzialni za organizację zwrotów przy dużych wysyłkach.

Do tej pory osoby zamawiające duże, lub ciężkie przedmioty na Amazonie same musiały organizować ich zwrot. Wraz ze zmianą regulaminu, sprzedawcy będą sami musieli zorganizować zwrot, o czym poinformowano na wewnętrznym forum dla sprzedawców na platformie.

Od 30 października 2024 roku zostanie wprowadzona przedpłacona etykieta zwrotna, a także obowiązkowa usługa odbioru z domu klienta. Jednocześnie koszty zwrotu mają pozostać bez zmian.

Co jeśli sprzedawca nie będzie chciał zorganizować odbioru zwrotu z domu klienta? Amazon będzie wymagał od sprzedawców zaoferowanie częściowej rekompensaty, pod warunkiem, ze klient się na to zgodzi. Firma wyjaśnia, że zmiany mają zapewnić spójne doświadczenie zwrotów dla klientów, podobne do zakupów bezpośrednio od Amazona.

Sprzedawcy obawiają się zmian, które planuje przeprowadzić Amazon

Jak podaje money.pl, sprzedawcy na Amazonie mają jednak spore obawy wobec zasad. Jeden ze sprzedawców wyraził obawy, czy uda mu się w tak krótkim czasie wprowadzić nowe zasady, zwłaszcza, że będzie wymagać to współpracy z firmami transportowymi.

Inny sprzedawca z nich zamierza usunąć część produktów ze swojego asortymentu, a jeszcze inny w związku ze zmianami chce skupić się na swoim sklepie internetowym.

