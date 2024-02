Nagranie z Lidla hitem internetu! Co wydarzyło się kasie? [WIDEO]

Amazon ma w Niemczech 20 centrów logistycznych i zatrudnia ok. 36 tys. pracowników. Jak podaje polskiobserwator.de, płaca minimalna dla pracowników wysyłki Amazona w Niemczech wynosi 14 euro za godzinę czyli ok. 60 zł. Amazon gwarantuje jednak podwyżkę do 15,95 euro po pierwszym roku. Po dwóch latach pracownicy otrzymują stawkę godzinową w wysokości 16,80 euro. Amazon twierdzi, że średnie całkowite wynagrodzenie po dwóch latach wynosi 37 000 euro. Stawka ta obejmuje też premie letnie i zimowe.

Ile zarabia pracownik Amazona w Polsce?

Amazon przygotowuje się do otwarcia kolejnego centrum realizacji zamówień w Polsce w Gorzyczkach w województwie śląskim – pisze serwis dla handlu.pl. W ciągu pierwszego roku, w ramach nowej inwestycji powstanie około tysiąca stałych miejsc pracy. Pracownicy poziomu początkowego w centrum logistycznym w polskich Gorzyczkach będą mogli otrzymać maksymalną stawkę godzinową w wysokości 29,90 zł/godz. brutto, wliczając premię za obecność w pracy zgodnie z grafikiem, czyli o ok. 2 zł więcej niż wynosi minimalna stawka godzinowa (od 1 stycznia jest 27,70 zł za godzinę).

Benefity dla pracowników

Ponadto, wśród benefitów czekających na nowych pracowników Amazon znajdą się, m.in.: prywatna opieka medyczna, ubezpieczenie na życie, bezpłatny dojazd do pracy autokarem na wybranych trasach czy pełnowartościowe ciepłe posiłki za 1zł, serwowane w kantynach. Poza benefitami, firma zaoferuje pracownikom pakiet szkoleń. W ramach programu „Postaw na swój rozwój” („Career Choice”) pracodawca będzie pokrywać aż 95 proc. kosztów wybranych przez pracowników kursów czy studiów, a całe dofinansowanie będzie mogło sięgać nawet 26 tys. zł.