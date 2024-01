Wielka podwyżka dla Polaków w 2024. Tyle wyniesie stawka godzinowa na umowie zlecenie 

Stawka godzinowa 2024 na umowie zlecenie

W rozporządzeniu rządowym z września 2023 podano, że minimalna stawka godzinowa na umowie zlecenie od 1 stycznia 2024 roku ma wynieść 27,70 brutto. Od 1 lipca 2024 roku wzrośnie do kwoty 28,10 zł brutto. Obecnie minimalna stawka godzinowa wynosi 23,50 zł brutto, co daje wzrost na poziomie 4,20 i 4,60 zł brutto.

Zleceniodawcy są też zobowiązani do opłacania na rzecz zleceniobiorcy składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowne oraz dobrowolne ubezpieczenie chorobowe. Wobec tego minimalna stawka godzinowa w wysokości 27,70 zł brutto daje ok. 20,37 zł na rękę, natomiast 28,10 zł brutto, to około 20,7 zł na rękę - podaje serwis biznes.interia.pl.

Wynagrodzenie w kwocie brutto otrzymają studenci oraz uczniowie do 26. roku życia, w przypadku których obowiązuje tzw. zerowy PIT.

Kogo nie obowiązuje minimalna stawka godzinowa?

Minimalna stawka godzinowa obowiązuje w przypadku umów zlecenia oraz umów o świadczenie usług na warunkach zlecenia. Minimalna stawka nie obowiązuje natomiast w przypadku:

* umów, w których o miejscu i czasie wykonania zlecenia lub świadczenia usługi decyduje osoba realizująca zlecenie, lub świadcząca usługę,

* umów, w których zleceniobiorca ma prawo wyłącznie do wynagrodzenie prowizyjnego.

Kary dla pracodawców

Przedsiębiorcy są zobowiązani do przestrzegania przepisów dotyczących minimalnej stawki godzinowej. Jeżeli pracodawca wypłaca pracownikowi stawkę godzinową w wysokości niższej niż obowiązująca minimalna stawka, to wówczas może on podlegać karze grzywny od 1 tys. do nawet 30 tys. zł.

