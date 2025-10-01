Amerykański rząd zawieszony! Shutdown paraliżuje Stany Zjednoczone

Zamknięcie większości aparatu federalnego jest konsekwencją impasu w negocjacjach między obiema partiami. Republikanie, sprawujący władzę, zaproponowali "czyste" tymczasowe przedłużenie dotychczasowego budżetu. Odrzucili jednocześnie żądania Demokratów, którzy domagali się cofnięcia cięć dopłat do prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych, zawartych w ustawie One Big Beatiful Bill Act. Co więcej, prezydent USA Donald Trump fałszywie sugerował, że opozycja dąży do zagwarantowania bezpłatnej opieki zdrowotnej nielegalnym imigrantom. Zapowiedział również możliwość wykorzystania shutdownu do przeprowadzenia kolejnych masowych zwolnień urzędników federalnych, co miałoby uderzyć w Demokratów.

Konsekwencje dla pracowników i usług

Według szacunków Kongresowego Biura Budżetowego (CBO), średnio każdego dnia shutdownu około 750 tysięcy pracowników federalnych zostanie wysłanych na przymusowy urlop. Dyrektor CBO, Phillip Swagel, podkreślił, że liczba ta może ulegać zmianom. Pracownicy otrzymają wynagrodzenie za ten okres po zakończeniu shutdownu. Jak donosi Axios, członkowie Kongresu zachowują swoje wynagrodzenie pomimo zawieszenia finansowania.

Shutdown wpłynie na dostępność i zakres niektórych usług. Administracja Trumpa może zdecydować o pozostawieniu otwartych niektórych obiektów, takich jak parki, jednak z ograniczoną liczbą personelu.

Personel sił zbrojnych pozostanie na stanowiskach, jednak Pentagon planuje wysłać do domów połowę swoich cywilnych pracowników. Wizyty zagranicznych gości zaplanowane na okres shutdownu zostaną odwołane, chyba że kierownictwo Pentagonu podejmie inną decyzję.

Pracę będą kontynuować agenci FBI i innych organów ścigania. Większość osób zatrudnionych przez Administrację ds. Bezpieczeństwa Transportu również pozostanie w pracy.

Historia shutdownów w USA

Ostatni taki przypadek miał miejsce podczas rządów Donalda Trumpa i był najdłuższym w historii. Trwał 35 dni: od 22 grudnia 2018 roku do 25 stycznia 2019 roku. Spór między prezydentem a Kongresem dotyczył finansowania muru na granicy z Meksykiem. Wcześniejsze, znacznie krótsze shutdowny miały miejsce na początku 2018 roku i w 2013 roku.

Część Demokratów wyrażała we wtorek nadzieję na szybkie osiągnięcie porozumienia. Z kolei lider Republikanów, John Thune, zapowiedział, że w najbliższych dniach będzie poddawał pod głosowanie ten sam projekt prowizorium, bez zmian. W wywiadzie dla Fox News wyraził przekonanie, że Demokraci nie będą mieli wyjścia i wystarczająca ich liczba ostatecznie zagłosuje za tymczasowym budżetem. We wtorek za prowizorium zagłosowało trzech senatorów opozycji, a jeden Republikanin był przeciw. Do przyjęcia budżetu konieczne jest 60 ze 100 głosów, co oznacza konieczność przekonania pięciu kolejnych senatorów Demokratów.

