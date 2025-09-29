Azjatyckie rynki rozpoczęły tydzień na plusie, mimo narastających obaw o odrzucenie budżetu USA i niejasne ruchy Donalda Trumpa, co może wpłynąć na decyzje inwestorów i politykę monetarną.

Nadciągająca groźba odrzucenia budżetu USA może wstrzymać publikację kluczowych danych ekonomicznych, co utrudni Fedowi podejmowanie decyzji o stopach procentowych, choć rynki nadal wyceniają wysokie prawdopodobieństwo ich obniżki.

Złoto osiągnęło nowy rekord 3798 USD za uncję, podczas gdy ceny ropy spadły po wznowieniu przesyłu z Kurdystanu i zapowiedziach OPEC+ o zwiększeniu produkcji.

Groźba zamknięcia rządu USA. Co to oznacza dla decyzji Fed?

Na początku ostatniego tygodnia września inwestorzy z niepokojem patrzą w stronę Waszyngtonu. Jak relacjonuje Interia, w poniedziałek prezydent Donald Trump ma spotkać się z liderami Kongresu, aby negocjować przedłużenie finansowania rządu federalnego. Brak porozumienia oznaczać będzie możliwe odrzucenie budżetu USA już od środy, co wstrzyma publikację wrześniowego raportu o zatrudnieniu i innych kluczowych danych ekonomicznych. Taki scenariusz może znacząco skomplikować pracę Rezerwy Federalnej, której kolejne posiedzenie zaplanowano na 29 października.

Analitycy Bank of America (BofA) zauważają, że w przypadku przedłużającego się paraliżu „Fed będzie musiał opierać się na prywatnych danych do podejmowania decyzji politycznych”. W ich ocenie może to „marginalnie obniżyć” szanse na obniżkę stóp procentowych w październiku. Mimo to rynki wciąż wyceniają wysokie prawdopodobieństwo luzowania polityki – według danych cytowanych przez Interię, to 90 proc. szans na cięcie stóp w październiku i 65 proc. na kolejne w grudniu.

Azjatycki optymizm i presja na dolara. Jak rynki zaczęły tydzień?

Pomimo narastającej niepewności, azjatyckie parkiety rozpoczęły tydzień od umiarkowanych wzrostów. Indeks MSCI dla regionu Azji i Pacyfiku (bez Japonii) zyskał 0,4 proc., a koreański KOSPI dodał 1,3 proc. Z kolei chińskie blue chipy (CSI300) poszły w górę o 0,7 proc. przed zbliżającym się Złotym Tygodniem. Nieco słabiej poradził sobie japoński Nikkei, notując spadek o 0,8 proc. Na rynku długu rentowność amerykańskich 10-latek ustabilizowała się na poziomie 4,16 proc.

Na rynku walutowym widoczna jest presja na amerykańską walutę. Jak wskazuje Interia, indeks dolara spadł o 0,2 proc., do poziomu 97,952. Euro umocniło się do 1,1726 USD, a dolar osłabił się względem jena o 0,4 proc., do 148,92. Futures na europejskie i amerykańskie indeksy również wskazywały na wzrosty, co pokazuje, że na razie globalne rynki reagują z umiarkowanym spokojem na potencjalne zawirowania w USA.

Rekordowe złoto i taniejąca ropa. Co napędza rynek surowców?

Zupełnie odmienne nastroje panują na rynku surowców. Prawdziwym bohaterem jest złoto, które, jak podaje Interia, osiągnęło nowy rekord wszech czasów, wyceniane na 3 798 USD za uncję. Inwestorzy, szukając bezpiecznej przystani w niepewnych czasach, masowo lokują kapitał w kruszcu.

W przeciwnym kierunku podążają ceny ropy naftowej. Ruch spadkowy na rynku ropy napędziły informacje o wznowieniu przesyłu surowca rurociągiem z półautonomicznego regionu Kurdystanu w Iraku do Turcji. To pierwszy taki przypadek od 2,5 roku. W efekcie ropa Brent potaniała o 0,8 proc. do 69,73 USD, a amerykańska WTI o 0,7 proc. do 65,27 USD. Dodatkowo, Interia donosi, że OPEC+ prawdopodobnie zatwierdzi dalszy wzrost produkcji. Niepewność podsyca także zwołane na wtorek spotkanie amerykańskich generałów i admirałów z udziałem prezydenta Trumpa, którego szczegóły pozostają niejawne. Najbliższe dni pokażą, czy spokój inwestorów był uzasadniony.

Pieniądze to nie Wszystko - Marek Zuber Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.