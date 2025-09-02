Złoto osiągnęło rekordową cenę 3508 USD za uncję, prawie podwajając wartość od początku 2023 r., głównie przez słabego dolara i oczekiwania na obniżki stóp procentowych.

Głównymi nabywcami złota w 2024 r. są Indie, Chiny, Turcja i Polska, a banki centralne podsycają popyt, traktując złoto jako zabezpieczenie przed inflacją i niepewnością makroekonomiczną.

Analitycy Goldman Sachs przewidują wzrost ceny złota do 4000 USD za uncję do połowy 2026 r., co podkreśla jego rosnące znaczenie jako aktywa rezerwowego.

Złoto zajmuje drugie miejsce po dolarze amerykańskim w światowych rezerwach banków centralnych (20%), co wskazuje na jego kluczową rolę w stabilizacji finansowej

Rekordowy wzrost cen złota – co stoi za drożejącym kruszcem?

We wtorek cena złota poszybowała w górę, osiągając bezprecedensowy poziom 3508 dolarów za uncję. To nowy rekord, który przebił dotychczasową najwyższą wartość z kwietnia tego roku. Jak donosi „Financial Times”, na początku sesji giełdowych w Azji cena rynkowa złota wzrosła o 0,9 proc., by ostatecznie ustabilizować się na poziomie 3497 dolarów za uncję.

Skąd tak gwałtowny wzrost cen złota? Brytyjska gazeta tłumaczy to przede wszystkim słabą wartością dolara oraz oczekiwaniem na obniżkę stóp procentowych w tym miesiącu. Inwestorzy często postrzegają złoto jako alternatywę dla dolara, a obniżki stóp procentowych zazwyczaj osłabiają walutę. Istotny wpływ ma także rosnący popyt ze strony banków centralnych, które dążą do dywersyfikacji swoich rezerw.

Kto kupuje złoto na świecie? Polska wśród liderów popytu

Stowarzyszenie World Gold Council wskazuje, że największymi nabywcami złota na świecie w 2024 roku są Indie, Chiny, Turcja oraz Polska. Obecność Polski w ścisłej czołówce nabywców złota świadczy o rosnącym zainteresowaniu tym kruszcem jako bezpieczną przystanią dla kapitału w obliczu globalnej niepewności.

Narodowy Bank Polski zajmuje 12. miejsce na świecie wśród banków centralnych o największych zasobach kruszcu. Narodowy Bank Polski poinformował, że na koniec maja 2025 r. zgromadził już 515,5 tony złota, którego wartość sięgała 54,6 mld dolarów (48,2 mld euro). Oznacza to, że kruszec ten stanowi 22,4 proc. rezerw dewizowych zarządzanych przez NBP. Tym samym została zrealizowana strategia Zarządu NBP zakładająca zwiększenie udziału złota do 20 proc. ogółu rezerw.

Pod względem zasobów złota NBP wyprzedził Europejski Bank Centralny (506,5 tony) i obecnie zajmuje 12. miejsce na świecie wśród banków centralnych o największych zasobach tego kruszcu. Polska od kilku lat należy do światowych liderów nabywców złota. Od początku 2018 r. NBP zakupił łącznie 412,5 tony złota – w tym 89,5 tony w 2024 r. oraz 67,2 tony w ciągu pierwszych pięciu miesięcy 2025 r.

Dlaczego inwestorzy rzucili się na złoto? Inflacja, niepewność i obawy o niezależność banków centralnych

Analitycy podkreślają, że w ostatnim czasie popyt na złoto znacząco wzrósł. Inwestorzy traktują złoto jako zabezpieczenie przed inflacją oraz ogólną niepewnością makroekonomiczną, która obecnie charakteryzuje globalną gospodarkę. „FT” zwraca uwagę na rosnące obawy dotyczące niezależności Rezerwy Federalnej, związane z presją wywieraną przez Donalda Trumpa na przewodniczącego Jerome'a Jaya Powella oraz decyzją prezydenta o zwolnieniu gubernatorki Lisy Cook z zarządu amerykańskiego banku centralnego. Takie działania mogą podważać zaufanie do polityki monetarnej i skłaniać inwestorów do poszukiwania bezpieczniejszych aktywów, takich jak złoto.

Co dalej z cenami złota? Prognozy i perspektywy na przyszłość

Ceny złota wzrosły niemal dwukrotnie od początku 2023 roku, co skłania do zadawania pytań o przyszłość tego rynku złota. Analitycy z banku Goldman Sachs prognozują, że ceny rynkowe złota osiągną 4 tys. dol. za uncję do połowy 2026 roku. Czy te optymistyczne prognozy się sprawdzą, pokaże czas, jednak obecna sytuacja na rynku złota wskazuje na jego silną pozycję jako aktywa rezerwowego.

W 2024 roku złoto wyprzedziło euro i zajęło drugie miejsce na świecie, po dolarze amerykańskim, wśród najczęściej używanych przez banki centralne aktywów rezerwowych, stanowiąc 20 proc. światowych oficjalnych rezerw. To potwierdza, że złoto pozostaje kluczowym elementem globalnego systemu finansowego i ważnym zabezpieczeniem dla inwestorów.

Pieniądze to nie Wszystko - Marek Zuber Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.