Andrzej Duda założył z żoną spółkę. Czym będzie się zajmował emerytowany prezydent?

Andrzej Duda i Agata Kornhauser-Duda założyli spółkę komandytową "Andrzej Duda PAAD Spółka Komandytowa".

Spółka będzie zajmować się m.in. doradztwem gospodarczym, badaniami naukowymi i wynajmem nieruchomości.

Agata Kornhauser-Duda wniosła wkład w wysokości 10 tys. zł, a Andrzej Duda jest komplementariuszem.

Jak podaje Wirtualna Polska, w KRS zarejestrowano nową spółkę, którą założył były prezydent Andrzej Duda wraz z żoną. Firma ma zajmować się "doradztwem w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej", "badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi w dziedzinie nauk humanistycznych", "badaniami rynku o opinii publicznej", nauką języków obcych, "pozaszkolnymi formami edukacji", wynajmem i zarządzaniem nieruchomościami - własnymi, jak i dzierżawionymi.

Sprawy spółki prowadzić ma Andrzej Duda, który będzie również odpowiadał za reprezentację spółki na zewnątrz i odpowiadać za jej długi. Z kolei Agata Korhnhauser-Duda jest w tej spółce inwestorem z wkładem 10 tys. zł i do tej kwoty będzie odpowiadać za ewentualne długi. Ponadto ma prawo do udziałów w zysku wysokości 50 proc.

Spółka została nazwana PAAD i nawiązuję to używanego wcześniej skrótu PAD (Prezydent Andrzej Duda), ale tym razem drugie A ma pochodzić od imienia byłej pierwszej damy - Agaty.

Andrzej Duda zajmie się biznesem na emeryturze?

Po zakończeniu drugiej kadencji prezydenckiej Andrzej Duda wielokrotnie podkreślał, że nie chce całkowicie wycofać się z życia publicznego, ale zamierza kontynuować służbę Polsce w inny sposób niż uczestnictwo w bieżącej polityce partyjnej. W rozmowach z mediami wskazywał, że jego doświadczenie zdobyte przez dziesięć lat w Pałacu Prezydenckim może być wartościowe, dlatego rozważa zaangażowanie się w inicjatywy doradcze i edukacyjne, m.in. poprzez patronat nad think tankiem skupionym na strategicznych wyzwaniach dla kraju i dyskusji o roli Polski w Europie. Wydaje się, że nowa spółka byłego prezydenta może wpisywać się w te schematy.

Duda zapowiadał jednocześnie, że nie planuje zakładania własnej partii ani bezpośredniego powrotu do aktywnej polityki partyjnej, choć nie wyklucza rozważenia funkcji publicznych, które – jego zdaniem – nie naruszałyby godności pełnionego wcześniej urzędu.

