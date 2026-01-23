Andrzej Duda założył z żoną spółkę. Czym będzie się zajmował emerytowany prezydent?

Konrad Karpiuk
Konrad Karpiuk
2026-01-23 14:23

Były prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką Agatą Kornhauser-Dudą założyli firmę "Andrzej Duda PAAD Spółka Komandytowa". Potwierdza to wpis z Krajowego Rejestru Sądowego z grudnia 2025 roku.

Agata Kornhauser-Duda w białym żakiecie i czarnej spódnicy, trzymająca w dłoni czarną torebkę, oraz Andrzej Duda w granatowym garniturze z krawatem, idący obok siebie, trzymając się za ręce. Para zakłada spółkę komandytową, o czym możesz przeczytać na Super Biznes.

i

Autor: Mischa Schoemaker Agata Kornhauser-Duda w białym żakiecie i czarnej spódnicy, trzymająca w dłoni czarną torebkę, oraz Andrzej Duda w granatowym garniturze z krawatem, idący obok siebie, trzymając się za ręce. Para zakłada spółkę komandytową, o czym możesz przeczytać na Super Biznes.
  • Andrzej Duda i Agata Kornhauser-Duda założyli spółkę komandytową "Andrzej Duda PAAD Spółka Komandytowa".
  • Spółka będzie zajmować się m.in. doradztwem gospodarczym, badaniami naukowymi i wynajmem nieruchomości.
  • Agata Kornhauser-Duda wniosła wkład w wysokości 10 tys. zł, a Andrzej Duda jest komplementariuszem.

Andrzej Duda zarejestrował spółkę! Inwestorem jest jego żona

Jak podaje Wirtualna Polska, w KRS zarejestrowano nową spółkę, którą założył były prezydent Andrzej Duda wraz z żoną. Firma ma zajmować się "doradztwem w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej", "badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi w dziedzinie nauk humanistycznych", "badaniami rynku o opinii publicznej", nauką języków obcych, "pozaszkolnymi formami edukacji", wynajmem i zarządzaniem nieruchomościami - własnymi, jak i dzierżawionymi. 

Sprawy spółki prowadzić ma Andrzej Duda, który będzie również odpowiadał za reprezentację spółki na zewnątrz i odpowiadać za jej długi. Z kolei Agata Korhnhauser-Duda jest w tej spółce inwestorem z wkładem 10 tys. zł i do tej kwoty będzie odpowiadać za ewentualne długi. Ponadto ma prawo do udziałów w zysku wysokości 50 proc.

Spółka została nazwana PAAD i nawiązuję to używanego wcześniej skrótu PAD (Prezydent Andrzej Duda), ale tym razem drugie A ma pochodzić od imienia byłej pierwszej damy - Agaty.

Andrzej Duda zajmie się biznesem na emeryturze?

Po zakończeniu drugiej kadencji prezydenckiej Andrzej Duda wielokrotnie podkreślał, że nie chce całkowicie wycofać się z życia publicznego, ale zamierza kontynuować służbę Polsce w inny sposób niż uczestnictwo w bieżącej polityce partyjnej. W rozmowach z mediami wskazywał, że jego doświadczenie zdobyte przez dziesięć lat w Pałacu Prezydenckim może być wartościowe, dlatego rozważa zaangażowanie się w inicjatywy doradcze i edukacyjne, m.in. poprzez patronat nad think tankiem skupionym na strategicznych wyzwaniach dla kraju i dyskusji o roli Polski w Europie. Wydaje się, że nowa spółka byłego prezydenta może wpisywać się w te schematy.

Duda zapowiadał jednocześnie, że nie planuje zakładania własnej partii ani bezpośredniego powrotu do aktywnej polityki partyjnej, choć nie wyklucza rozważenia funkcji publicznych, które – jego zdaniem – nie naruszałyby godności pełnionego wcześniej urzędu.

Super Biznes SE Google News

Polecany artykuł:

Andrzej Duda żali się na niską emeryturę? Pokazał wyciąg z konta
Rozjazd - KOŃCZY DUDA. BĘDĄ CUDA?
QUIZ od PRL do kapitalizmu. Balcerowicz, bezrobocie, kuroniówka. Jak dobrze znasz polską transformację?
Pytanie 1 z 10
Kiedy wprowadzono Plan Balcerowicza?
Tak zmienił się Leszek Balcerowicz od czasu planu Balcerowicza
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki