Andrzej Duda zdradził, jaką dostanie emeryturę prezydencką. Zobacz, jaka to kwota

Emerytura Andrzeja Dudy

Andrzej Duda już niebawem kończy swoje urzędowanie na stanowisku prezydenta Polski. Andrzej Duda rządził dwie kadencje, czyli blisko 10 lat. Teraz przejdzie na prezydencką emeryturę. W ostatnim wywiadzie przyznał, jakiej wysokości będzie jego świadczenie emerytalne. Andrzej Duda wyliczył, że miesięcznie na rękę (netto) będzie otrzymywał emeryturę rzędu 11-12 tys. zł. - Nie są to wygórowane pieniądze, biorąc pod uwagę odpowiedzialność, jaką trzeba było ponosić podczas prezydentury - stwierdził Andrzej Duda.

Tymczasem minimalna emerytura w Polsce wynosi 1 780,96 zł. Średnia emerytura wynosi na rękę około 3,2 tys. zł. Najwyższa, jaką pobiera senior ze Śląska wynosi blisko 50 tys. zł. Mężczyzna przeszedł na emeryturę w wieku 86 lat. Pracował na nią 67 lat i ani razu nie był na L4.

Świadczenia dla emerytów

Tymczasem emeryci czekają na coroczną waloryzację, która to nastąpi wraz z dniem 1 marca. W 2025 roku przewidywany wskaźnik waloryzacji na poziomie 5,82 proc. został wyliczony na podstawie danych makroekonomicznych. Podwyżki o 5,82 proc. mają kosztować ok. 25 mld zł w tym roku. Waloryzacja jest niezbędna, by zniwelować w portfelach emerytów skutki inflacji, czyli wzrostu cen. Warto przypomnieć, że w 2024 roku waloryzacja emerytur wyniosła 12,12 proc. Spowodowane to było gigantyczną inflacją w roku 2023.

W tym roku po raz pierwszy będą wypłacane renty wdowie. Renta wdowia to wypłata własnego świadczenia emerytalno-rentowego (na przykład emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy) łącznie z rentą rodzinną po zmarłym małżonku. Jedno ze świadczeń składających się na rentę wdowią będzie wypłacane w całości, a drugie w części równej 15%. Seniorzy otrzymują także 13. oraz 14. emeryturę.

