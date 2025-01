Autor:

Bogate CV nowego prezesa PZU Andrzeja Klesyka

Andrzej Klesyk jest absolwentem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Wydział Nauk Społecznych na kierunku ekonomia oraz Harvard Business School, gdzie uzyskał tytuł MBA. Ponadto odbył liczne szkolenia za granicą związane z sektorem finansowym i zarządzaniem, w tym ogólnoświatowe szkolenia dla partnerów i dyrektorów zarządzających The Boston Consulting Group.

Posiada rozległe doświadczenie w konsultingu dla sektora finansowego i ubezpieczeniowego. Karierę zawodową rozpoczął w latach 1989-1991 jako asystent na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

Od kwietnia 1990 r. do stycznia 1991 roku pełnił funkcję asystenta doradcy ministra w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych. Od stycznia do sierpnia 1991 r. pracował jako researcher w Kidder, Peabody Company, Coopers Lybrand w Nowym Jorku. Od czerwca do sierpnia 1992 r. odbył staż w McKinsey Company w Niemczech.

Od października 1993 r. do lutego 2000 r. był senior engagement managerem w londyńskim oddziale McKinsey Company. Od lutego do grudnia 2000 r. pełnił funkcję prezesa zarządu Inteligo Financial Services SA. Od grudnia 2000 r. do lutego 2003 r. pełnił funkcję członka zarządu banku Bankgesellschaft Berlin Polska.

Od kwietnia 2003 r. do grudnia 2007 r. pełnił funkcję partnera i dyrektora zarządzającego Boston Consulting Group w Warszawie, gdzie współpracował m.in. z PZU przy realizacji projektów ubezpieczeniowych, związanych z likwidacją szkód, direct insurance, assistance oraz ładu korporacyjnego i relacji w ramach Grupy PZU. Od 14 grudnia 2007 r. do 8 grudnia 2015 r. pełnił funkcję prezesa zarządu PZU SA.

Jako prezes PZU był odpowiedzialny za zarządzanie spółką oraz Grupą PZU. W szczególności odpowiadał za strategię, politykę kadrową, politykę inwestycyjną oraz funkcje wspierające ład korporacyjny, tj. dział prawny, zarządzania korporacyjnego i kontroli wewnętrznej. Przeprowadził IPO PZU, największe wówczas IPO na GPW w Warszawie. W latach 2017-2019 pełnił funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej w Best SA.

Od 2017 r. do 2022 r. w NKBM Maribor był wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej oraz przewodniczącym Komitetu Audytu. Pełnił również rolę dyrektora niewykonawczego, szefa komitetu audytu oraz był członkiem Komitetu Strategicznego w Play Communication w okresie od 2014 r. do 2021 r.

Kierował pierwszą falą restrukturyzacji największej firmy ubezpieczeniowej w Grecji – Ethniki, po przejęciu przez CVC - jedną z największych firm PE na świecie, pełniąc rolę przewodniczącego Rady Dyrektorów oraz szefa Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń. Od 2020 r. jest partnerem zarządzającym w Cornestone Partners, gdzie jest odpowiedzialny za kilka spółek portfelowych.

Oficjalnie nieznane są powody odwołania Artura Olecha ze stanowiska prezesa. W komunikacie PZU przeslanym do redakcji dowiadujemy się jedynie, że: "w dniu 27 stycznia 2025 r. Rada Nadzorcza PZU SA odwołała ze składu zarządu spółki Artura Olecha. Jednocześnie podjęła uchwałę w sprawie delegowania członka Rady Nadzorczej PZU SA Andrzeja Klesyka do czasowego wykonywania czynności prezesa zarządu PZU SA, do czasu powołania prezesa zarządu PZU SA, jednak na okres nie dłuższy niż 3 miesiące. Obie uchwały weszły w życie z chwilą podjęcia".