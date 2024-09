Prezes grupy LUX MED o znaczeniu profilaktyki. "Musimy zmienić styl życia"

Obecnie w wydatkach na ochronę zdrowia w Polsce jedynie 2 proc. przeznacza się na profilaktykę. Jak podkreślała prezes LUX MED Anna Rulkiewicz, polskie społeczeństwo jest "schorowane" i nie ma możliwości ograniczenia kosztów medycyny naprawczej, aby przeznaczyć więcej na profilaktykę. Dodała jednak, że trzeba stopniowo zwiększać nakłady na profilaktykę, np. poprzez przeznaczenie na nią środków z akcyzy (np. ze sprzedaży alkoholu, czy papierosów.

Wysokie koszty na medycynę naprawczą wynikają również, ze starzenia się społeczeństwa. Dlatego w zakresie profilaktyki ważna jest również edukacja, aby nauczyć Polaków zachowań prozdrowotnych.

- Edukacja też bardzo ważna [...] My musimy rozumieć co powinniśmy robić [...] zachowania prozdrowotne muszą być częścią naszego życia, bo musimy zmienić styl życia [...] w chorobie starzejemy się szybko i to nas kosztuje. Cała sztuka w tym, żeby starzeć się w zdrowiu, bo będzie nas to kosztowało mniej w przyszłości - mówiła Anna Rulkiewicz.

Polska musi zapobiegać chorobom cywilizacyjnym, takim jak otyłość i nadwaga

W wydatkach na profilaktykę w Polsce, budżet skupia się głównie w zapobieganiu chorobom zakaźnym i uzależnieniom. Jednak system zdrowia musi się zmierzyć z chorobami cywilizacyjnymi, takimi jak otyłość i nadwaga.

- Otyłość jest jednym z głównych czynników chorób zarówno nowotworowych, jak i związanych z układem krążenia. Tutaj się niewiele dzieje, ale potrzebna jest bardzo duża edukacja, tak, więc przede wszystkim muszą się ludzie nauczyć odpowiedniego stylu życia, bo to jest choroba cywilizacyjna [...] ale to musimy mieć świadomość, bez tej edukacji nic nie zrobimy - mówiła Anna Rulkiewicz.

Prezes LUX MED zaznaczyła, że "duża część populacji w Polsce ma nadwagę" i trzeba w tej kwestii wychować społeczeństwo pod kątem odpowiedniej ilości ruchu, diety, oraz zachowywania masy ciała. Dlatego też pozytywnie ocenia pomysł wprowadzenia w szkołach Edukacji zdrowotnej jako przedmioty (który będzie w podstawie programowej od września 2025 roku).

- To bardzo dobry ruch. Musimy uczyć zachowań prozdrowotnych od samego początku, bo wtedy nabiorą prawidłowych nawyków. Ważne, żeby robili to profesjonaliści [...] edukacja to jedno, ale później te plany trzeba przygotować i wdrażać, żeby nauczyć młode pokolenie funkcjonowania - powiedziała Anna Rulkiewicz.

