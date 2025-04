Weto dla składki zdrowotnej? Kaczyński apeluje do Dudy o interwencję

Spis treści

Szpitale powiatowe znalazły się w dramatycznej sytuacji finansowej. Ogólnopolski Związek Pracodawców Szpitali Powiatowych oraz Związek Powiatów Polskich wystosowały list otwarty do premiera Donalda Tuska, w którym alarmują o konieczności zapewnienia odpowiednich środków na sfinansowanie obowiązkowych podwyżek wynagrodzeń w ochronie zdrowia zaplanowanych na 1 lipca 2025 roku.

18-19 miliardów złotych rocznie – tyle kosztują podwyżki

Według szacunków przedstawionych w liście, lipcowe podwyżki wynagrodzeń dla pracowników medycznych i niemedycznych będą wymagać dodatkowych 18-19 miliardów złotych rocznie w całym sektorze publicznym. "Dla szpitali powiatowych, które już dziś funkcjonują na granicy rentowności, brak pełnego finansowania tych zmian oznacza realne zagrożenie utraty płynności finansowej i możliwości dalszego świadczenia usług zdrowotnych" - podkreślają przedstawiciele szpitali w apelu.

Państwo musi wziąć odpowiedzialność za swoje decyzje

Sygnatariusze listu przypominają, że decyzje o podwyżkach wynagrodzeń minimalnych w ochronie zdrowia zapadają na szczeblu centralnym i mają charakter powszechnie obowiązujący. W związku z tym to państwo powinno wziąć pełną odpowiedzialność za skutki finansowe wprowadzanych regulacji.

"Państwo musi w pełni wziąć odpowiedzialność za skutki finansowe wprowadzanych regulacji i zaplanować ich finansowanie w budżecie. W przeciwnym razie nałożenie kolejnych obowiązków płacowych bez zapewnienia odpowiednich środków doprowadzi do zapaści całego systemu szpitalnictwa, zwłaszcza w mniejszych ośrodkach" - czytamy w apelu.

Podwyżki dla wszystkich pracowników, nie tylko etatowych

Zarządy obu związków oczekują również, że rząd zagwarantuje środki na podwyżki nie tylko dla pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, ale także dla tych świadczących usługi w ramach umów cywilnoprawnych. Jest to istotny postulat, ponieważ znaczna część personelu medycznego, szczególnie lekarzy, pracuje właśnie w oparciu o takie umowy.

Niepokojący kontekst obniżki składki zdrowotnej

Apel pojawia się w kontekście niedawnej decyzji Senatu, który poparł nowelizację ustawy obniżającą składkę zdrowotną dla przedsiębiorców od 2026 roku. Ta zmiana wiąże się z ubytkiem wpływów do NFZ w kwocie około 4,6 miliarda złotych. Choć rząd deklaruje pokrycie tej kwoty z budżetu państwa, przedstawiciele szpitali powiatowych wyrażają obawy co do stabilności finansowania ochrony zdrowia.

Pilne rozmowy i nowelizacja budżetu

Autorzy apelu wzywają do rozpoczęcia pilnych rozmów z przedstawicielami środowiska pracodawców ochrony zdrowia i samorządów. Postulują również uwzględnienie koniecznych środków w nowelizacji budżetu państwa lub wprowadzenie dedykowanych rozwiązań finansowych w ramach NFZ.

Sytuacja szpitali powiatowych zasługuje na szczególną uwagę, ponieważ placówki te często stanowią jedyne dostępne miejsca świadczenia usług medycznych dla mieszkańców mniejszych miejscowości i obszarów wiejskich. Ich ewentualne problemy finansowe mogłyby znacząco ograniczyć dostęp do opieki zdrowotnej dla milionów Polaków.

WE VOD Leszczyna Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.