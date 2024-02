Aplikacja Moja Biedronka nie działa! To wina wojny cenowej z Lidlem?

Kod aplikacji musi być zeskanowany, aby otrzymać zniżki – jednak istnieje sposób, aby płacić taniej nawet bez dostępu do aplikacji. Ostatnio aplikacja Biedronki przeszła odświeżenie. Nowa wersja działa znacznie szybciej, a także zmieniono jej wygląd graficzny. Klienci byli zachęcani do korzystania z programu poprzez możliwość uzyskania dwóch specjalnych zniżek dziennie, dostępnych w funkcji "Shakeomat". Brak możliwości korzystania z aplikacji oznacza nie tylko brak dostępu do spersonalizowanych promocji – jeśli kod klienta nie zostanie zeskanowany, podczas zakupów nie zostaną naliczone zniżki dla posiadaczy karty "Moja Biedronka". Dodatkowo, pracownicy Biedronki mogą rozpocząć strajk.

Aplikacja Biedronki, będąca praktycznie rozbudowaną wersją karty "Moja Biedronka", umożliwia użytkownikom korzystanie z promocji przygotowanych dla uczestników programu lojalnościowego, takich jak zniżki na zakupy. "Shakeomat" umożliwia korzystanie z dwóch spersonalizowanych ofert dziennie – początkowo były to nawet specjalne vouchery na zakupy, ale po ich popularności użytkownicy otrzymują już tylko dodatkowe zniżki na wybrane produkty. W aplikacji można także przeglądać obecną gazetkę handlową dyskontu oraz sprawdzać aktualne i nadchodzące akcje promocyjne.

Klienci Biedronki zostali odcięci od tego przydatnego narzędzia – aplikacja wylogowała użytkowników, a ponowne zalogowanie jest niemożliwe ze względu na brak wysyłania przez system SMS-ów z kodem, który należy wpisać w aplikacji. Brak możliwości zeskanowania kodu z aplikacji Biedronki nie oznacza jednak braku możliwości korzystania ze zniżek – przy kasie wystarczy podać numer telefonu zarejestrowany w aplikacji lub zeskanować fizyczną kartę "Moja Biedronka".

