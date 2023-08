Apple spowalniał iPhone! Teraz musi zapłacić gigantyczną rekompensatę

Orzeczenie dotyczy modeli iPhone 6, 6 Plus, 6S, 6S Plus, SE z systemami iOS 10.2.1 i późniejszymi oraz iPhone 7 i 7 Plus z systemami iOS 11.2 i późniejszymi. W ramach rekompensat mają prawo do nich tylko klienci, którzy nabędą swoje telefony przed 21 grudnia 2017 roku. Niemniej jednak nie wszyscy właściciele wyżej wymienionych urządzeń otrzymają odszkodowania. To uprawnienie przysługuje tylko klientom Apple, którzy zgłosili swoje roszczenia przed 6 października 2020 roku. Według informacji podanych przez CBS, liczba tych osób może wynieść ponad trzy miliony.

Porozumienie zostało zawarte po odrzuceniu przez sędziego apelacji Apple'a, która miała na celu unieważnienie wcześniejszego korzystnego dla klientów wyroku. Przedstawiciele koncernu tłumaczyli, że celem przeprowadzanych aktualizacji nie było zachęcanie klientów do wymiany starszych modeli iPhone'a na nowsze wersje, lecz raczej przedłużenie ogólnej żywotności urządzeń.

Według danych podanych przez CBS, firma Apple będzie zobowiązana do wypłacenia klientom kwot od 310 do 500 milionów dolarów. Ostateczne sumy przyznane poszczególnym osobom zależą jednak od wielu czynników, w tym od liczby klientów, którzy spełnią wymagane kryteria. Należne kwoty zostaną odpowiednio zredukowane o wynagrodzenia dla prawników i inne związane z tym koszty.

W praktyce, według relacji rozmówców CBS, odszkodowania dla pojedynczego użytkownika iPhone'a marki Apple mogą wynosić od 65 do 90 dolarów.

