Apple zapłaci gigantyczną karę? Komisja Europejska uderza w korporacje

Financial Times: KE ogłosi w marcu karę 500 mln euro nałożoną na Apple

Jak donosi "Financial Times", kara ma być skutkiem zakończenia dochodzenia antymonopolowego Komisji Europejskiej. Celem śledztwa było wyjaśnienie, czy Apple wykorzystywał platformę Apple Music do faworyzowania swoich usług w stosunku do konkurencyjnych. Skargę w tej sprawie złożyła jeszcze w 2019 roku firma Spotify, która również zajmuje się strumieniowanej muzyki.

W dochodzeniu miało zostać ustalone, czy Apple blokował użytkownikom iPhone informacje o tańszych alternatywach dostępu do muzycznych platform streamingowych poza Apple Store. Brytyjski dziennik donosi, że na początku marca KE ogłosi, że działania Apple były nielegalne i sprzeczne z zasadami wspólnoty europejskiej, które mają wymuszać konkurencję na jednolitym rynku. Według doniesień, kara ma wynieść 500 mln euro.

UE idzie na zadry z BigTechem

Jeśli doniesienia Financial Times się potwierdzą, będzie to pierwsza kara dla Apple od Komisji Europejskiej za naruszenie przepisy antymonopolowe. Jednak firma była w 2020 roku ukarana karą 1,1 mld euro we Francji, za zachowania antykonkurencyjne, ostatecznie kara została zmniejszona do 372 mln euro po apelacji.

Brytyjski dziennik zauważa, że w ostatnich latach UE obrało ostry kurs wobec BigTechu, choćby poprzez liczne kary dla Google o łącznej wartości 8 mld euro. Działania mają na celu otwarcie konkurencji i umożliwienie działania mniejszym firmom z sektora technologicznego.

