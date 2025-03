Artur Bartoszewicz w "Pieniądze to nie wszystko"

Masz firmę? Do 1 kwietnia 2025 r. masz czas na założenie adresu do e-Doręczeń.

Ustawa wiatrakowa. Rząd przyspiesza prace nad nowelizacją. Co się zmieni?

"Pieniądze to nie wszystko"

W środę 19 marca o godz. 10:45 startuje kolejny odcinek programu "Pieniądze to nie wszystko". Ten ekonomiczo-publicystyczny program dostępny jest na kanale "Super Expressu" na platformie "You Tube". Program emitowany jest na żywo, więc zachęcamy widzów do aktywnego uczestniczenia i zadawania pytań oraz komentowanie w sekcji "komentarze".

Gościem tego odcinka będzie dr Artur Bartoszewicz - ekonomista, wykładowca i ekspert w zakresie polityki publicznej, kandydat na prezydenta RP w wyborach w 2025 roku. Pracuje w Instytucie Rozwoju Gospodarczego Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Od 2015 członek Rady Programowej Polskiej Platformy Bezpieczeństwa Wewnętrznego, ekspert Polskiej Platformy Bezpieczeństwa Wewnętrznego. W latach 2019–2024 był przewodniczącym Rady Programowej Instytutu Nowej Europy, a w kadencji 2020–2024 członkiem Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

"Pieniądze to nie wszystko" to informacyjno-publicystyczny program o tematyce gospodarczej. Prowadzącym program jest Hubert Biskupski.

Pieniądze to nie wszystko Leszek Balcerowicz Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.