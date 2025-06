Gwałtowny wzrost cen ropy naftowej po ataku Izraela na Iran

Ceny ropy naftowej na światowych rynkach zareagowały gwałtownym wzrostem na wiadomość o ataku Izraela na Iran. Kontrakty terminowe na ropę rosły w czwartek nawet o 13 procent, co, jak informuje bankier.pl, może być największym jednodniowym skokiem cen od co najmniej pięciu lat. Na giełdzie paliw w Nowym Jorku baryłka ropy West Texas Intermediate (WTI) w dostawach na lipiec kosztuje 73,74 USD, co oznacza wzrost o 8,36 procent. Podobnie, cena ropy Brent na ICE w dostawach na sierpień wzrosła o 8,04 procent, osiągając poziom 74,91 USD za baryłkę.

Wcześniej, w czwartek wieczorem, ceny ropy naftowej poszybowały w górę po doniesieniach o izraelskim ataku powietrznym na Iran, który miał być przeprowadzony bez wsparcia Stanów Zjednoczonych. Według doniesień, Izrael uderzył w główne miejsce wzbogacania uranu w Natanz, a także w czołowych irańskich naukowców nuklearnych oraz w program pocisków balistycznych. Premier Izraela, Benjamin Netanjahu, miał oświadczyć, że "operacja ta będzie kontynuowana tyle dni, ile będzie potrzeba, aby usunąć zagrożenie".

Reakcja rynków i obawy o eskalację konfliktu na Bliskim Wschodzie

Bezpośrednio po ataku Izraela na Iran, ceny ropy naftowej wzrosły nawet do 78 USD za baryłkę. Zmienność na rynku gwałtownie wzrosła, ponieważ inwestorzy obawiają się długofalowych skutków konfliktu. Bliski Wschód odpowiada za znaczną część światowej produkcji ropy naftowej, a zakłócenia w dostawach z tego regionu mogą mieć poważne konsekwencje dla globalnej gospodarki.

Analitycy wskazują, że rynki ropy naftowej od dłuższego czasu ignorowały ryzyko geopolityczne, ale ostatnie wydarzenia stanowią wyraźny sygnał ostrzegawczy. Warren Patterson, szef zespołu strategii commodities w ING Groep NV, stwierdził, jak czytamy w serwisie bankier.pl, że "jesteśmy z powrotem w środowisku podwyższonej geopolitycznej niepewności, co wymaga wyceny ropy ze zwiększoną premią za ryzyko potencjalnych zakłóceń w dostawach tego surowca". Andy Lipow, prezes Lipow Oil Associates, ocenia, że rynki ropy naftowej obawiają się, że Iran odpowie atakiem na cele izraelskie lub amerykańskie, co może doprowadzić do poważnej eskalacji działań militarnych i potencjalnego zakłócenia dostaw ropy naftowej.

Wpływ sytuacji na Bliskim Wschodzie na ceny złota

Eskalacja napięć na Bliskim Wschodzie ma również wpływ na inne rynki. Złoto, uważane za bezpieczną przystań w czasach niepewności, zyskało na wartości prawie 2 procent, zbliżając się do nowego rekordu. Inwestorzy, szukając schronienia przed ryzykiem, kierują swój kapitał w stronę tego kruszcu, co dodatkowo podbija jego cenę.

Wzrost cen złota jest typową reakcją na wzrost niepewności geopolitycznej. Konflikty zbrojne i napięcia międzynarodowe zazwyczaj prowadzą do wzrostu popytu na złoto, co z kolei przekłada się na wzrost jego ceny.

Polityczne konsekwencje dla prezydenta USA w kontekście cen ropy

Eksperci zwracają uwagę na potencjalne polityczne konsekwencje wzrostu cen ropy naftowej dla prezydenta Stanów Zjednoczonych. Andy Lipow z Lipow Oil Associates zauważa, że Iran zdaje sobie sprawę, iż prezydentowi Donaldowi Trumpowi zależy na niskich cenach energii. Działania Iranu, które wpływają na dostawy ropy naftowej na Bliskim Wschodzie, a w konsekwencji podnoszą ceny benzyny i oleju napędowego dla Amerykanów, mogą być politycznie szkodliwe dla prezydenta USA. Jak informuje bankier.pl, wzrost cen paliw może negatywnie wpłynąć na nastroje wyborców i osłabić pozycję prezydenta w nadchodzących wyborach. Administracja USA będzie musiała podjąć działania, aby złagodzić skutki wzrostu cen ropy naftowej i uspokoić rynki.