Atom w Polsce coraz bliżej. Kluczowa umowa podpisana w Kanadzie przez Orlen Synthos Green Energy

Elektrownie jądrowe w Polsce coraz bliżej

Podpisanie listu intencyjnego miało miejsce podczas wizyty w Kanadzie premiera Mateusza Morawieckiego. Szef polskiego rządu odwiedził tam plac budowy pierwszego na świecie reaktora BWRX-300, którego uruchomienie planuje także Orlen Synthos Green Energy (OSGE). Ontario Power Generation (OPG) to największy operator elektrowni jądrowych w Kanadzie i firma, która jako pierwsza na świecie zdecydowała o wyborze technologii BWRX-300. Jest własnością rządu kanadyjskiej prowincji Ontario, który zaakceptował cały projekt i jest propagatorem rozwoju SMR-ów. List intencyjny - jak podał OSGE - ma na celu zawarcie umów na mocy których OPG i jej spółki zależne będą współpracować z OSGE przy wdrażaniu małych reaktorów modułowych w Polsce i w innych częściach Europy w zakresie działań związanych w szczególności z rozwojem, eksploatacją i konserwacją SMR-ów, ale także w szkoleniu operatorów oraz procesie uruchamiania elektrowni jądrowej. Współpraca obejmie również wsparcie regulacyjne.

OSGE i OPG w ostatnim czasie razem z Tennessee Valley Authority (TVA) i GE Hitachi Nuclear Energy (GEH) podpisały umowę o współpracy i wsparciu finansowym mającym na celu przyspieszenie wdrożenia małego reaktora modułowego GEH BWRX-300. W ramach tej umowy cztery firmy inwestują w rozwój standardowego projektu kompletnej elektrowni z reaktorem BWRX-300 i szczegółowego projektu kluczowych komponentów. Będzie on do wykorzystania w wielu projektach, co przyspieszy ich realizację oraz obniży koszty.

Pierwszy reaktor powstanie w Kanadzie

Pierwszy reaktor BWRX-300 powstaje w Darlington, na przedmieściach Toronto w kanadyjskiej prowincji Ontario, a budowa ma zostać ukończona w 2028 roku. Obecnie prowadzone są prace przygotowawcze. Dla OSGE to projekt referencyjny, dlatego firma współpracuje z grupą OPG. Polska firma i spółka zależna OPG, Laurentis Energy Partners, mają umowę Master Services Agreement wspierającą realizację projektu budowy floty reaktorów SMR w Polsce.

Kiedy będą reaktory w Polsce?

OSGE planuje budowę floty reaktorów BWRX-300 w Polsce, przy czym pierwsza jednostka będzie gotowa przed końcem tej dekady. W kwietniu OSGE wskazała siedem lokalizacji z krótkiej listy do dalszych badań pod kątem budowy reaktorów SMR. Z kolei 23 maja spółka otrzymała od Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki (PAA) pozytywną opinię ogólną dotyczącą wybranych założeń technicznych dla technologii reaktora BWRX-300.

