Znamy lokalizacje małych elektrowni atomowych w Polsce

Reaktory atomowe w Polsce

„Rocznie dzięki posadowieniu jednego reaktora typu SMR będzie można zaoszczędzić od 100 do 200 mln euro na emisji CO2. Takich środków nie trzeba będzie przeznaczać na zakup praw do emisji” – powiedział w poniedziałek na konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki. Zaznaczył, że Polska potrzebuje alternatywy energetycznej i „atom i mały atom” mogą być taką alternatywą. Zwrócił uwagę, że reaktory typu SMR mogą powstać w Polsce w ciągu najbliższych lat. Pierwszy reaktor atomowy ma zostać uruchomiony w 2029 roku. Inwestycją zajmuje się Orlen. Prezes PK Orlen Daniel Obajtek podał potencjalne wstępne lokalizacje umiejscowienia reaktorów jądrowych w Polsce. - My nie chcemy tego budować bez dialogu społecznego. Te reaktory są w pełni bezpieczne. Bardziej obawiajmy się tego, czym się teraz trujemy - powiedział. I wskazał lokalizacje, w których może stanąć pierwszy reaktor jądrowy typu SMR. Zatem reaktor jądrowy dziesiątej generacji może zostać wybudowanych w takich lokalizacjach jak okolice: Ostrołęki, Włocławka, Stawów Monowskich, Dąbrowy Górniczej, Nowej Huty, SSE Tarnobrzeg – Stalowa Wola oraz Warszawy. - Do końca roku przedstawimy 20 lokalizacji. Ale to wymaga współpracy. Chcemy mieszkańcom miast pokazać, co dostaną w zamian - powiedział Daniel Obajtek. Generalnie wszyscy mają dostać 30 proc. tańszą energię elektryczną i cieplną.

