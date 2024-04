Auchan nie jest już najtańszym sklepem! Oto nowy lider

Tajemnicze wózki w Auchan. To znajdowało się wózku o wartości 500 zł

Pieniądze to nie wszystko

Droższe zakupy w marcu niż w lutym

W marcu średnia cena koszyka ASM Sales Force Agency wzrosła o 5,65 zł i wyniosła 292,87 zł – podaje Businees Insider. W stosunku do lutego wzrost cen odnotowano w siedmiu sieciach, a spadek w sześciu, w ujęciu rocznym wzrost cen badanych produktów zaobserwowano w dziewięciu na 13 badanych sieci handlowych. Średnie ceny koszyków w 6 sieciach wynosiły ponad 300 zł. Największy wzrost średniej ceny koszyka zakupowego w ujęciu miesiąc do miesiąca miał miejsce w sieci Lidl (21,84 proc.), natomiast największy spadek w sklepach Kaufland (4,91 proc.).

Średnia cena koszyka w Lidlu w marcu 2024 r. była wyższa o 27,22 zł niż w 2023 r., tj. o 10,7 proc. Spadek cen zaobserwowano w sklepach: Biedronka (18,08 proc.), Selgros Cash & Carry (4,49 proc.), Kaufland (1,8 proc.) i POLOmarket (0,09 proc.).

Biedronka zdetronizowała Auchan

Jak podaje Business Insider, po wielu miesiącach Auchan stracił pozycję lidera najniższych cen. Zastąpiła go Biedronka. Średni koszt koszyka zakupowego ASM Sales Force Agency w tym dyskoncie wyniósł 229,03 zł. To wzrost o 11,15 zł, czyli o 5,11 proc. więcej niż najtańszy koszyk w lutym br., należący przed miesiącem do sieci Auchan. Na drugiej pozycji znalazł się Auchan, a na trzeciej Lidl. Najwięcej za zakupy trzeba było wydać w Netto – 331,07 zł.

Co podrożało najbardziej?

Z poddanych analizie 40 produktów wynika, że w marcu 2024 r. względem 2023 roku podrożało 6 na 10 analizowanych kategorii produktów: chemia domowa i kosmetyki, dodatki, słodycze, produkty sypkie oraz używki i piwo. W największym stopniu zdrożały napoje. W marcu 2023. wzrost cen wyniósł aż 14,09 proc. wobec 2023. Potaniały produkty tłuszczowe (27,70 proc.), mrożonki (8,54 proc.), mięso, wędliny i ryby (6,38 proc.) oraz nabiał (6,29 proc.).

QUIZ PRL. Piosenki z dzieciństwa w Polsce Ludowej. Czy pamiętasz jak to leciało? Pytanie 1 z 15 W jednym z dziecięcych hitów Natalia Kukulska śpiewała o swoim piesku. Jak się wabił pupil dziewczynki? Pimpuś Reksio Puszek okruszek Dalej