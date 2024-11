i Autor: Shutterstock Zakaz handlu w niedzielę

Zwolnienia grupowe

Auchan w tarapatach finansowych. Do likwidacji ponad 2 tysiące miejsc pracy

Grupa Mulliez, do której należy sieć sklepów wielkopowierzchniowych Auchan, przedstawiła we wtorek przedstawicielom pracowników proponowany plan zwolnień, który obejmuje łącznie 2389 miejsc pracy we Francji. Decyzję spółka uzasadniła problemami finansowymi - poinformowała agencja AFP. To nie jedyna francuska firma, która planuje zwolnienia.