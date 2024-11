Wigilia dniem wolnym od pracy i zakazem handlu? Sejm już zdecydował

Wigilia ustawowym dniem wolnym od pracy?

W Sejmie odbyła się dyskusja na temat wolnego dnia od pracy w Wigilię Bożego Narodzenia. Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o dniach wolnych od pracy oraz niektórych innych ustaw za nami. Wszystko wskazuje na to, że wolna Wigilia jest coraz bliżej. Teraz nad tym pomysłem będą dyskutować sejmowe komisje.

11 państw w Europie już ma wolne w Wigilię. W sondażach prowadzonych w Polsce większość ankietowanych chce, aby Wigilia była dniem wolnym od pracy. Jaki może być koszt wolnej Wigilii? Szacuje się, że 5-6 mld zł - taki może być koszt wprowadzenia w kalendarzu kolejnego dnia wolnego od pracy.

Wiele posłanek i posłów opowiadało się za dniem wolnym od pracy 24 grudnia. Argumentów było wiele, m.in. że to najważniejszy dzień dla większości rodzin, że wiele osób chce dojechać do swoich bliskich, że Polacy chcą po prostu spokojnie przygotować się do bardzo ważnej kolacji, i to że i tak większość pracowników i urzędników urywa się tego dnia wcześniej do domu a praca tego dnia w wielu miejscach jest fikcją.

Zakaz handlu w Wigilię

Ale oczywiście nie zabrakło głosów sprzeciwu w tej kwestii. Na przykład posłanka Klaudia Jachira wyrażała swoje oburzenie tym, że z takim projektem występuje Lewica. Według posłanki nie każdy obchodzi Wigilię i w zlaicyzowanym państwie powinien to być dzień powszedni, w którym czynne powinny być firmy, restauracje i sklepy. Inna posłanka twierdziła, że w Wigilię chce mieć gdzie kupić chleb i masło.

Posłanki i posłowie idą za ciosem i pytają o to, czy jest szansa na to, by Wielki Piątek był dniem wolnym od pracy.

Dalsze procedowanie ustawy

Trzecia Droga jest za skierowaniem projektu o ustanowieniu Wigilii dniem wolnym od pracy do komisji i za dalszą jego analizą. Ryszard Petru (Trzecia Droga – Polska 2050) podkreślił, że gospodarka jest najważniejsza. "Łatwo się rozdaje prezenty, tylko kto za to zapłaci. Dziwi mnie, że niecałe siedem tygodni przed Wigilią pojawia się taka wrzutka poselska. Bez analizy kosztów dla gospodarki, a – co najważniejsze – bez analizy, które branże na tym stracą" – dodał.

Tymczasem w klubie Konfederacji nie będzie dyscypliny w sprawie głosowania nad wolną Wigilią – zapowiedział w imieniu klubu poseł Michał Wawer. Dodał, że waga Wigilii zasługuje na to, aby celebrować ją w dniu wolnym, ale spowodowałoby to m.in. dodatkowe koszty dla gospodarki.

- Ta ustawa ułatwi życie wielu milionom Polek i Polaków - powiedziała z sejmowej mównicy minister rodziny, pracy polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz - Bąk. Według minister jest szansa na to, że Wigilia będzie dniem wolnym od pracy jeszcze w 2024 roku. W piątkowy wieczór, 8 listopada 2024, ustawa została skierowana do dalszych prac w komisjach sejmowych.