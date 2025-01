Najniższa krajowa w 2025 roku. Ile realnie “na rękę” zarobimy na minimalnej pensji?

Ile wyniesie płaca minimalna "na rękę" w 2025 roku?

Wraz z początkiem 2025 roku płaca minimalna wzrasta z kwoty 4300 zł brutto do 4666 zł brutto (wzrost o 366 zł). To oznacza, że pracownik na umowie o pracę może liczyć na 3511 zł netto ("na rękę"), czyli miesięcznie 243,39 zł "na rękę" więcej niż w 2024 roku. W skali roku przełoży się to na zarobki wyższe o 2992,68 zł.

W przypadku umów zlecenie wynagrodzenie "na rękę" wyniesie 3370,96 zł (zakładając, że zleceniobiorca nie płaci ubezpieczenia chorobowego) ze względu na wyższą zaliczkę na podatek, która zostanie zwrócona wraz ze zwrotem podatku. Wyjątkiem jest sytuacja gdy wypełnimy wniosek PIT-2 o nienaliczanie zaliczki na podatek, wtedy jednak musimy liczyć się z tym, że przy rozliczeniu podatku możemy być zmuszeni zapłacić zaległy podatek (wiele jednak zależy od tego, czy np. podejmowaliśmy się jeszcze innych zleceń, czy dzieł).

Na umowie o dzieło, z której nie pobierane są żadne składki, a jedynie zaliczka na podatek, wypłata na "rękę" przy płacy minimalnej wyniesie 4218 zł.

Oczywiście kwoty netto zależą w dużej mierze od sytuacji pracownika, m.in. od tego czy uczestniczy w PPK, w jakim jest wieku (pracownicy i zleceniobiorcy poniżej 26. roku życia są zwolnieni m.in. z podatku dochodowego, czy składek ZUS), oraz od kosztów uzyskania przychodu w umowie.

Ponadto w 2025 roku wzrosła stawka godzinowa z 27,70 zł brutto do 30,50 zł brutto.

Płaca minimalna, a większy, lub mniejszy wymiar pracy

Co więcej, jeśli w danym miesiącu z powodu rozkładu czasu pracy, czy terminów wypłat wynagrodzenie, płaca jest niższa od minimalnego wynagrodzenia, pracodawca ma obowiązek wyrównać wypłatę do minimalnego wynagrodzenia o pracę.

Z kolei zatrudnieni na umowie o pracę w niepełnym wymiarze otrzymają płacę minimalną proporcjonalną do liczby godzin przypadających do wypracowania. Czyli jeśli ktoś pracuje na pół etatu, musi otrzymać przynajmniej połowę kwoty 4666 zł (czyli 2333 zł brutto).