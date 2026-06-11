Awaria aplikacji PeoPay Banku Pekao S.A. dotknęła użytkowników Androida, uniemożliwiając płatności BLIK i autoryzację transakcji online.

Problem został już usunięty; aby przywrócić pełną funkcjonalność aplikacji, należy pobrać jej najnowszą wersję ze Sklepu Play.

Mimo problemów z aplikacją, płatności kartami (fizycznymi i wirtualnymi) oraz wypłaty z bankomatów działały bez zarzutu.

Bank Pekao S.A. to drugi co do wielkości bank w Polsce, co podkreśla skalę i znaczenie tej usterki dla wielu klientów.

Awaria aplikacji PeoPay. Bank Pekao S.A. usunął już usterkę

Koniec problemów z aplikacją mobilną jednego z największych banków w Polsce. W środę wystąpiła awaria aplikacji PeoPay, która dotknęła użytkowników telefonów z systemem Android. Bank Pekao S.A. poinformował, że usterka została już usunięta. Wystarczy pobrać nową wersję aplikacji.

Koniec problemów z aplikacją PeoPay. Co trzeba zrobić?

W środę wielu klientów Banku Pekao S.A. miało spore kłopoty z obsługą swojego konta przez telefon. Problemy dotyczyły wyłącznie aplikacji PeoPay zainstalowanej na urządzeniach z systemem Android. Po kilku godzinach bank poinformował o rozwiązaniu problemu.

„Aplikacja PeoPay działa już prawidłowo. Aby się do niej zalogować na urządzeniu z systemem Android, prosimy pobrać i zainstalować najnowszą wersję ze Sklepu Play. Przepraszamy za wszelkie niedogodności” – napisał Bank Pekao S.A. w środę po godzinie 16:00 na platformie X (dawniej Twitter).

Oznacza to, że każdy, kto wciąż ma trudności z zalogowaniem się lub wykonaniem płatności, powinien wejść do sklepu Google Play, znaleźć aplikację PeoPay i ją zaktualizować. Awaria aplikacji PeoPay została już usunięta, a do przywrócenia pełnej funkcjonalności wystarczy zainstalowanie najnowszej wersji oprogramowania.

Co dokładnie nie działało w aplikacji Banku Pekao S.A.?

Bank Pekao S.A. poinformował o usterce jeszcze przed godziną 11:00. W oficjalnym komunikacie wyjaśniono, że utrudnienia występują tylko u części użytkowników korzystających z systemu operacyjnego od Google. Główne problemy z PeoPay dotyczyły płatności BLIK oraz autoryzacji transakcji online, co dla wielu osób było sporym utrudnieniem. Klienci mogli mieć więc kłopot z zapłaceniem za zakupy w internecie lub potwierdzeniem przelewu, który wymagał autoryzacji w aplikacji.

Warto jednak podkreślić, że przez cały czas trwania awarii bez zarzutu działały płatności kartami płatniczymi – zarówno tymi fizycznymi, jak i wirtualnymi podpiętymi do portfeli Google Pay czy Apple Pay. Klienci mogli więc bez przeszkód płacić w sklepach stacjonarnych i wypłacać gotówkę z bankomatów.

Bank Pekao S.A. – jeden z liderów polskiego rynku

Bank Pekao S.A. to instytucja z długą historią, założona w 1929 roku. Obecnie jest jednym z największych banków uniwersalnych w Polsce i całej Europie Środkowo-Wschodniej. Pod względem wielkości aktywów zajmuje drugie miejsce w kraju. Posiada także drugą co do wielkości sieć oddziałów, co zapewnia mu szeroki dostęp do klientów detalicznych i biznesowych.

Spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i wchodzi w skład indeksu WIG20. Głównymi akcjonariuszami banku są państwowe spółki: Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) kontroluje 20 proc. akcji, a Polski Fundusz Rozwoju (PFR) posiada 12,8 proc. udziałów.

Aplikacja PeoPay działa już prawidłowo. Aby się do niej zalogować na urządzeniu z systemem Android, prosimy, pobierz i zainstaluj najnowszą wersję ze Sklepu Play. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.— Bank Pekao S.A. (@BankPekaoSA) June 10, 2026

Tadeusz Białek, prezes ZBP [IMPACT 2026]