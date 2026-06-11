Zmiany kadrowe w banku

W największym banku w Polsce doszło do ważnych zmian kadrowych. PKO BP wzmocnił zarząd dwoma nowymi wiceprezesami.

Jednym z nich został Wojciech Papierak, dla którego jest to głośny powrót do władz banku po kilkunastu latach przerwy.

Jeden wakat, dwóch nowych wiceprezesów

Choć po marcowym odejściu Marka Radzikowskiego do obsadzenia było jedno stanowisko, rada nadzorcza zdecydowała się na nietypowy ruch. Obowiązki dotychczasowego wiceprezesa zostały podzielone, a do zarządu powołano aż dwóch menedżerów.

Marek Radzikowski odpowiadał za operacje oraz bankowość międzynarodową. Teraz te obszary trafiły w ręce dwóch różnych osób.

Wielki powrót po latach

Największe zainteresowanie budzi nominacja Wojciecha Papieraka. To postać dobrze znana w świecie finansów i samym PKO BP. W latach 2009-2011 zasiadał już w zarządzie banku, gdzie odpowiadał za segment detaliczny.

Po odejściu ówczesnego prezesa Jerzego Pruskiego, Papierak był nawet wymieniany jako jeden z kandydatów do przejęcia sterów w banku. Ostatecznie przegrał jednak rywalizację ze Zbigniewem Jagiełłą, który przez lata kierował największą instytucją finansową w kraju.

Od nieruchomości po ratowanie banków

Kariera Wojciecha Papieraka nie ograniczała się wyłącznie do PKO BP. Był prezesem Polskiego Holdingu Nieruchomości, zasiadał także w zarządzie FM Banku PBP.

W jego zawodowym życiorysie znalazł się również trudny epizod związany z restrukturyzacją Plus Banku, który zmagał się wówczas z problemami wynikającymi ze złych kredytów i koniecznością dokonywania dużych odpisów.

W 2018 roku odszedł z sektora bankowego, ale kilka lat później wrócił do grupy PKO, obejmując stanowisko prezesa PKO Banku Hipotecznego. Teraz znów będzie pracował w centrali bankowego giganta.

Nowa twarz od międzynarodowych finansów

Drugim nowym wiceprezesem został Piotr Stolarczyk. Będzie odpowiadał za bankowość międzynarodową.

To menedżer z dużym doświadczeniem w branży. Wcześniej zajmował podobne stanowiska w Pekao. Łączy też praktykę biznesową z działalnością naukową. Jest adiunktem na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Uczelni Łazarskiego.

Nowy rozdział w PKO BP

Decyzje rady nadzorczej pokazują, że największy polski bank stawia na reorganizację i podział kompetencji. Powrót Wojciecha Papieraka oraz wejście do zarządu Piotra Stolarczyka mają wzmocnić kierownictwo instytucji, która obsługuje miliony klientów w całym kraju.

Adrian Adamowicz, Członek zarządu ds. bankowości detalicznej VeloBanku. [IMPACT 2026]