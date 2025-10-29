Tysiące użytkowników na całym świecie zgłosiło awarię usług Microsoftu, w tym platformy Microsoft 365 i Azure.

Amazon zaprzecza, że jego usługi AWS doświadczają problemów, mimo wcześniejszych doniesień o ich awarii.

Awaria platformy Microsoft Azure może zakłócać dostęp do wielu stron internetowych i aplikacji, wskazując na szeroki zasięg problemu.

Jest to kolejna duża awaria w ostatnim czasie, tydzień po problemach z AWS, które dotknęły popularne aplikacje

Globalna awaria usług Microsoftu. Tysiące firm odciętych od pracy

W środę wieczorem czasu polskiego doszło do rozległej awarii usług jednego z największych gigantów technologicznych świata. Użytkownicy z różnych krajów zaczęli masowo zgłaszać problemy z działaniem kluczowych aplikacji, od których zależy codzienna praca milionów ludzi. W środę wieczorem (29.10) doszło do globalnej awarii Microsoft, która sparaliżowała pracę tysięcy firm i użytkowników indywidualnych na całym świecie. Serwis Downdetector, monitorujący w czasie rzeczywistym problemy z dostępnością usług cyfrowych, w krótkim czasie odnotował ponad 6 tysięcy zgłoszeń dotyczących wyłącznie produktów Microsoftu. Skala problemu pokazuje, jak bardzo współczesny biznes jest uzależniony od stabilności rozwiązań chmurowych.

Jakie aplikacje nie działają? Microsoft potwierdza problemy

Główne doniesienia dotyczą niedostępności platformy Microsoft 365, która jest fundamentem funkcjonowania wielu organizacji. Użytkownicy zgłaszali przede wszystkim problemy z Microsoft 365, co w praktyce oznaczało brak dostępu do tak podstawowych narzędzi jak Outlook, Teams czy OneDrive. Zakłócenia objęły również platformę chmurową Microsoft Azure, co przełożyło się na problemy z działaniem stron internetowych i aplikacji firm trzecich, które korzystają z infrastruktury giganta. Firma oficjalnie potwierdziła wystąpienie problemów. "Badamy problem dotyczący kilku usług platformy Azure. Klienci mogą napotkać problemy z dostępem do usług" — poinformował Microsoft w krótkim komunikacie, zapewniając, że zespoły techniczne pracują nad rozwiązaniem sytuacji.

Co z Amazon Web Services? To nie pierwsza taka awaria

Początkowe doniesienia medialne, w tym te cytowane przez "The Independent", sugerowały, że awaria mogła dotyczyć również Amazon Web Services (AWS). Jednak firma Amazon szybko zdementowała te informacje. "AWS działa normalnie. Jedynym źródłem w internecie, które dostarcza dokładnych danych na temat dostępności naszych usług, jest AWS Health Dashboard" — czytamy w oświadczeniu.

Warto przypomnieć, że to nie pierwszy raz, gdy usługi chmurowe wielkich graczy zawodzą. Jak podawał wówczas "The Independent", tego typu incydenty rzadko są wynikiem cyberataku. "Najczęściej awarie, takie jak te obserwowane w Amazon Web Services, są wynikiem błędu, a nie celowego sabotażu. Mogą wynikać z błędnie zastosowanej aktualizacji, problemu fizycznego w centrum danych lub po prostu z błędnej zmiany ważnego ustawienia".

Polecany artykuł: Microsoft wybuduje w Polsce centrum danych za 3 mld zł

Pieniądze to nie wszystko - Sebastian Kondracki

QUIZ PRL. Gdy cała Polska marzyła o szóstce. Pamiętasz te kolejki i bębnowe maszyny? Pytanie 1 z 15 W którym roku powstał Totalizator Sportowy? 1945 1955 1965 Następne pytanie