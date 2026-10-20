Globalna awaria Revolut. Co dokładnie nie działa?

Od godzin porannych 20 października 2026 roku użytkownicy masowo zgłaszają problemy z działaniem popularnej aplikacji finansowej. Główny problem polega na niemożności dostania się na swoje konto. Sytuacja jest poważna, ponieważ odcięci od swoich pieniędzy zostali nie tylko klienci indywidualni.

Problemy techniczne uderzyły w cały ekosystem. Kłopoty z działaniem ma nie tylko główna aplikacja Revolut, ale również platformy Revolut Business (dla firm) oraz Revolut X (do handlu kryptowalutami). Dla wielu osób i przedsiębiorstw oznacza to paraliż codziennych finansów.

Klienci z wielu krajów zgłaszają problemy. Jaki jest zasięg awarii?

Skala problemu jest międzynarodowa, co potwierdzają dane z serwisu Downdetector, który monitoruje działanie usług internetowych w czasie rzeczywistym. Mapa Problemy zgłaszają klienci między innymi z Wielkiej Brytanii, Irlandii, Niemiec, Włoch, Hiszpanii oraz Portugalii. Lista krajów dotkniętych awarią jest jednak znacznie dłuższa i obejmuje także Polskę.

Revolut potwierdza problemy. Kiedy wszystko wróci do normy?

Firma nie chowa głowy w piasek i przyznaje, że sytuacja jest poważna. Choć oficjalne kanały komunikacji, jak strona internetowa czy aplikacja, milczą (co jest zrozumiałe w tej sytuacji), przedstawiciel Revolut zabrał głos na forum internetowym Reddit. W krótkim komunikacie potwierdził doniesienia klientów.

Przedstawiciel firmy wprost przyznał, że "występują zakłócenia w świadczeniu usług", w związku z czym klienci mogą napotykać problemy z dostępem do wielu funkcji. Jednocześnie zapewnił, że zespół inżynierów Revolut został postawiony w stan najwyższej gotowości i "aktywnie pracuje nad jak najszybszym przywróceniem pełnej obsługi".

Niestety, na ten moment nie podano żadnych konkretnych ram czasowych, w których system ma wrócić do normalnego działania. Klientom pozostaje więc uzbroić się w cierpliwość i śledzić komunikaty firmy.

Biedrzycka expressem | 20.10.2026