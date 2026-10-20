Ogólnopolskie Święto Kina powraca w nowej odsłonie

Wielkimi krokami zbliża się jedenasta edycja Święta Kina – ogólnopolskiej inicjatywy, która od lat skutecznie popularyzuje kulturę chodzenia do kina. W 2026 roku wydarzenie to zaplanowano na weekend 24 i 25 października. Przez te dwa dni cała branża połączy siły, by zaoferować widzom unikalne doświadczenia filmowe w wyjątkowo niskich cenach. Koordynacją ogólnopolskiej kampanii reklamowej, trwającej od 19 do 25 października, zajmuje się spółka Multikino Media.

Przedsięwzięcie ma silne wsparcie zarówno instytucjonalne, jak i biznesowe. Jest ono organizowane przez Polskie Stowarzyszenie Nowe Kina we współpracy ze Stowarzyszeniem „Kina Polskie”, a realizację projektu współfinansuje Polski Instytut Sztuki Filmowej (PISF). Sponsorem głównym wydarzenia został operator logistyczny InPost, natomiast partnerem akcji oraz partnerem dostępności jest koncern Orlen.

Ceny biletów i dodatkowe koszty, o których warto wiedzieć

Najważniejszym punktem tegorocznej oferty jest jednolita, wyjątkowo niska cena biletów. Za wejściówkę na dowolny seans objęty promocją widzowie zapłacą zaledwie 15 zł. Warto jednak przeanalizować szczegóły cenników poszczególnych sieci, ponieważ oferty różnią się w zależności od operatora:

Cinema City - sieć oferuje bilet za 15 zł nie tylko na standardowe seanse 2D, ale również na pokazy w formatach premium – IMAX, 4DX oraz ScreenX – bez żadnych dodatkowych opłat za technologię. Ponadto w tych dniach odbędzie się tam wielka wyprzedaż filmowych gadżetów (merchu), których ceny również będą startować od 15 zł.

- sieć oferuje bilet za 15 zł nie tylko na standardowe seanse 2D, ale również na pokazy w formatach premium – IMAX, 4DX oraz ScreenX – bez żadnych dodatkowych opłat za technologię. Ponadto w tych dniach odbędzie się tam wielka wyprzedaż filmowych gadżetów (merchu), których ceny również będą startować od 15 zł. Helios - promocyjna cena 15 zł obejmuje także seanse w salach IMAX (w Gdyni i Szczecinie). Co istotne, w strefach i salach Dream nie będzie obowiązywać dodatkowa dopłata za wybór luksusowego, rozkładanego fotela. Przy zakupie online doliczana jest opłata serwisowa w wysokości 1,50 zł.

- promocyjna cena 15 zł obejmuje także seanse w salach IMAX (w Gdyni i Szczecinie). Co istotne, w strefach i salach Dream nie będzie obowiązywać dodatkowa dopłata za wybór luksusowego, rozkładanego fotela. Przy zakupie online doliczana jest opłata serwisowa w wysokości 1,50 zł. Multikino - bilety na wszystkie regularne seanse kosztują równe 15 zł przez oba dni weekendu (promocja nie obejmuje wydarzeń specjalnych). Przy zakupie online doliczana jest opłata internetowa w wysokości 3 zł, dlatego zakup bezpośrednio w kasach stacjonarnych pozwala uniknąć tych kosztów. Ponadto wybrane pokazy są tu dostosowane dla osób z dysfunkcjami wzroku i słuchu dzięki bezpłatnej aplikacji Kino Dostępne 2.0.

Kina i miasta biorące udział w akcji promocyjnej

Wydarzenie ma zasięg ogólnokrajowy i łączy największych graczy z kinami niezależnymi. Udział w akcji biorą wszystkie obiekty sieci Cinema City, Helios oraz Multikino na terenie całej Polski.

Do inicjatywy dołączyły również liczne kina studyjne i lokalne, co pozwala na dotarcie do widzów z mniejszych ośrodków. Wśród nich znajdują się m.in. Kino Zorza w Rzeszowie, CKF Stylowy w Zamościu, obiekty sieci Planet Cinema oraz debiutujące w tym gronie Kino Kartuzy.

Co znajdzie się w tegorocznym repertuarze?

Repertuar przygotowany na weekend 24-25 października łączy głośne premiery, pokazy przedpremierowe oraz powroty docenianych klasyków. Widzowie będą mieli okazję obejrzeć:

polskie produkcje - dramat kostiumowy „Lalka” z Marcinem Dorocińskim, „Jak żyć, żeby nie zwariować” z Magdaleną Popławską, „Syrenka Picassa” z Andrzejem Sewerynem oraz „Czas, który nie nadszedł” z Agatą Kuleszą.

- dramat kostiumowy „Lalka” z Marcinem Dorocińskim, „Jak żyć, żeby nie zwariować” z Magdaleną Popławską, „Syrenka Picassa” z Andrzejem Sewerynem oraz „Czas, który nie nadszedł” z Agatą Kuleszą. przedpremiery - dramat biograficzny „Nasza rewolucja” o losach małżeństwa Kuroniów, a także tytuły takie jak „Clayface”, „Zobaczysz wszystko” oraz „Witajcie w Hope” z Michaelem Fassbenderem.

- dramat biograficzny „Nasza rewolucja” o losach małżeństwa Kuroniów, a także tytuły takie jak „Clayface”, „Zobaczysz wszystko” oraz „Witajcie w Hope” z Michaelem Fassbenderem. kino zagraniczne - horror „Inna mamusia” z Jessicą Chastain, „Klara i słońce” z Jenną Ortegą oraz thriller „Runner”.

horror „Inna mamusia” z Jessicą Chastain, „Klara i słońce” z Jenną Ortegą oraz thriller „Runner”. propozycje familijne - premierowa animacja „Supermocni”, „Baranek Shaun i kudłata bestia” oraz „Vincent. Legenda oceanu”.

- premierowa animacja „Supermocni”, „Baranek Shaun i kudłata bestia” oraz „Vincent. Legenda oceanu”. klasykę - nagrodzony sześcioma Oscarami musical „La La Land” z Emmą Stone i Ryanem Goslingiem powróci na ekrany w większości obiektów sieci Cinema City.

Dzięki zróżnicowanemu repertuaru i przystępnym cenom, Święto Kina 2026 stanowi doskonałą okazję do nadrobienia zaległości filmowych na wielkim ekranie.

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