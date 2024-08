i Autor: Shutterstock

Bankowość

Awaria w PKO BP. Klienci przeżyli szok. "Kilkaset miliardów złotych na minusie"

"Informujemy, że w wyniku błędu technicznego doszło do niewłaściwego zaksięgowania prowizji na rachunkach części klientów korporacyjnych. Pracujemy nad rozwiązaniem problemu i automatycznym skorygowaniem błędu. Za utrudnienia przepraszamy. Poinformujemy niezwłocznie, jak tylko skorygujemy wszystko "- informuje biuro prasowe PKO BP. Jak zapewnia bank nie był to atak hakerski. Co się stało?