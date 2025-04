Kontrola NIK ujawnia zaniżenie wartości Lotosu

Marian Banaś poinformował o planowanych kolejnych zawiadomieniach do prokuratury w związku z fuzją Orlenu z Grupą Lotos. W lutym 2024 roku NIK przedstawiła raport, w którym stwierdzono, że cena Lotosu została zaniżona o około 5 mld zł. Jak podkreślił Banaś, kwotę tę potwierdziła kontrola doraźna.

"Sprzedaż aktywów z Lotosu była poniżej wartości rynkowej o prawie 5 mld złotych" - poinformował Marian Banaś.

Utrata kontroli nad rynkiem paliw?

Kolejnym niepokojącym aspektem jest sprzedaż firmie Saudi Aramco "prawa do dysponowania 50 proc. produktów rafinerii". Banaś uważa, że Skarb Państwa stracił blisko 20 proc. wpływu na produkty paliwowe, co stwarza ryzyko braku bezpieczeństwa paliwowego w kraju.

- "To rzecz bardzo niepokojąca. Stwarza to ryzyko braku bezpieczeństwa paliwowego w naszym kraju" - stwierdził Banaś.

Marian Banaś wytknął również, że Orlen zapłacił 250 milionów złotych prywatnym doradcom prawnym za opinie, pomijając usługi Prokuratorii Generalnej.

NIK uzupełni zawiadomienia do prokuratury

W związku z ujawnionymi informacjami, NIK zamierza uzupełnić złożone zawiadomienia do prokuratury. Oznacza to, że sprawa fuzji Orlenu z Lotosem będzie miała dalszy ciąg w postępowaniach prawnych.

Z raportu NIK opublikowanego w lutym ubiegłego roku wynikało, że PKN Orlen zbył aktywa co najmniej o 5 mld zł poniżej szacowanej wartości. Szczególnie kontrowersyjne było zbycie udziałów Rafinerii Gdańskiej na rzecz Aramco, które nastąpiło poniżej wartości wyceny o ok. 3,5 mld zł.

NIK wskazała również, że Aramco uzyskało bardzo mocną pozycję w Rafinerii Gdańskiej, w tym prawo weta wobec kluczowych decyzji strategicznych. Izba wyraziła obawę, że w przypadku braku zgody udziałowców co do strategicznych kierunków rozwoju spółki, może dojść do paraliżu jej działalności.

Warunki Fuzji Orlenu z Lotosem

W czerwcu 2022 roku Orlen otrzymał od Komisji Europejskiej zgodę na fuzję z Grupą Lotos, pod warunkiem spełnienia określonych środków zaradczych. Węgierski MOL przejął 417 stacji paliw sieci Grupy Lotos w Polsce, natomiast Orlen kupił od MOL 144 stacje paliw na Węgrzech oraz 41 stacji paliw na Słowacji.

Sprzedaż Akcji Rafinerii Gdańskiej Saudi Aramco

Jednym z kluczowych elementów fuzji była sprzedaż 30 proc. akcji gdańskiej rafinerii Grupy Lotos firmie Saudi Aramco. Uzgodniono również długoterminowy kontrakt na dostawy od 200 tys. do 337 tys. baryłek ropy dziennie, co docelowo ma wynieść 20 mln ton rocznie.

