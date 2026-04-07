Riksbank wskazuje konkretną kwotę, którą warto mieć w gotówce na każdą osobę w gospodarstwie domowym.

Bank wprost łączy zalecenie z ryzykiem zakłóceń płatniczych wywołanych konfliktami zbrojnymi i cyberatakami.

Sami Szwedzi przyznają, że podobne apele słyszeli już wcześniej – i traktują je poważnie.

Eksperci przypominają, że Szwecja to jeden z najbardziej bezgotówkowych krajów świata, a mimo to bank centralny mówi „stop” pełnemu odejściu od banknotów.

Dlaczego Riksbank zaleca gotówkę? Powód leży w geopolityce

Bank centralny Szwecji otwarcie mówi o „spadku odporności systemu płatniczego na zakłócenia”. Jako bezpośredni kontekst wskazuje konflikt na Bliskim Wschodzie. To nie pierwsza taka sytuacja. Podobne zalecenia Riksbank wydawał już podczas wojny na Ukrainie i po głośnych atakach hakerskich na infrastrukturę finansową.

Chodzi o prosty scenariusz: jeśli systemy elektroniczne przestaną działać – czy to z powodu awarii, ataku cybernetycznego, czy przerwy w dostawie prądu – gotówka pozostaje jedynym pewnym środkiem płatniczym.

Ile gotówki trzymać w domu? Riksbank podaje konkretną kwotę

Rekomendowana kwota gotówki w domu to 1000 koron szwedzkich na osobę, co odpowiada mniej więcej 400 złotym. Bank zaznacza jednak, że to wartość orientacyjna. Rzeczywiste potrzeby zależą od wielkości gospodarstwa domowego, liczby dzieci oraz ewentualnych specjalnych wymagań – np. związanych z regularnym zakupem leków.

Andrzej Mróz, Polak mieszkający w Sztokholmie, potwierdza w rozmowie z WP Finanse, że podobne apele pojawiały się już wcześniej i były traktowane przez Szwedów poważnie. Lisa Olsson z Malmö uważa to za rozsądną ostrożność.

– Trzymanie pewnej sumy gotówki w domu to dobry pomysł – mówiła w rozmowie z dziennikarzem Kamilem Rakoszą-Napieraj.

Bezgotówkowa Szwecja zmienia podejście do pieniędzy

Szwecja przez lata uchodziła za lidera rewolucji bezgotówkowej. Płatności mobilne i karty zdominowały tam codzienne transakcje. Mimo to sklepy spożywcze, apteki i wiele innych punktów usługowych nadal akceptuje banknoty.

Riksbank wyraźnie wskazuje, że dywersyfikacja metod płatności jest koniecznością – nie tylko wygodą. Pełne poleganie na elektronice staje się ryzykiem, które bank centralny traktuje serio. To sygnał nie tylko dla Szwedów.

Źródło: WP Finanse / Riksbank