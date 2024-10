i Autor: ajay_suresh/Wikipedia, World Bank/Wikipedia, Shutterstock

Gospodarka

Bank Światowy rewiduje prognozy PKB Polski. Jest dobrze?

Bank Światowy podniósł prognozę wzrostu PKB Polski do 3,2 proc. w tym roku, do 3,7 proc. w 2025 roku, a w 2026 r. do 3,4 proc. – poinformował BŚ w opublikowanym w czwartek (17.10) raporcie. Prognoza Banku Światowego jest zbliżona do tego, co we wrześniu podawał EBOiR — odpowiednio 3,2 i 3,8 proc. rdr dla lat 2024 i 2025. To co niepokoi ekonomistów to deficyt budżetowy.