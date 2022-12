Banki kuszą lokatami. Sprawdź, ile można zarobić! [GALERIA]

Waloryzacja 500 plus w 2023 roku? Inflacja zżera pieniądze na dzieci. Inne świadczenia pomogą?

Zmiany w 500 plus

Jaką lokatę najlepiej wybrać?

Wysoki poziom inflacji wpływa przede wszystkim na osoby dysponujące małym kapitałem. Nie trzeba jednak prowadzić ogromnych inwestycji. Niezależnie od środków możemy ochronić nasze oszczędności, stawiając np. na lokaty bankowe. Oprocentowanie lokat często nie przebija natomiast poziomu inflacji. Niemniej ten produkt bankowy gwarantuje stałość odsetek i zabezpieczenie kapitału w ramach znanych instytucji. Wybierając lokatę, warto skorzystać z rankingu lokat bankowych. Większość propozycji oscyluje wokół 7 proc. i 8 proc. Niemniej jednak warto przyjrzeć się niektórym oferowanym lokatom.

Bank Millenium oferuje np. lokatę Horyzont Zysku - 7,5 proc. od 6 do 18 miesięcy. Alior Bank kusi natomiast klientów swoją Lokatą mobilną - 8 proc na 12 miesięcy. Interesującą opcją jest oferta banku Citi Handlowy. Ich Lokata Powitalna to 7,80 proc. na 3 miesiące. Santander Consumer Bank ma równie ciekawą ofertę - Lokata Online Nowe Środki to 7,66 proc. na 6 miesięcy, a w mBanku możemy skorzystać z lokaty promocyjnej, czyli 7,60 proc. na 12 miesięcy.

