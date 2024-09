Co 12 osoba nie radzi sobie z terminową spłatą długu

Jak informuje Rejestr Dłużników BIG InfoMonitor, w ubiegłym roku liczba raportów pobranych w celu oceny wiarygodności płatniczej konsumentów wzrosła o blisko 4 miliony w porównaniu do roku poprzedniego. Dodatkowo, o niemal milion zwiększyła się liczba osób, które były weryfikowane w ubiegłym roku. W sumie w ciągu ostatniego roku, instytucje bankowe i przedsiębiorcy przeprowadzili weryfikację 8,15 miliona osób.

Jak czytamy w raporcie, "zainteresowanie weryfikacją wiarygodności płatniczej objęło wszystkie grupy wiekowe oraz obie płcie. Warto jednak zauważyć pewne trendy - nieco częściej sprawdzano osoby w wieku do 30 lat (wzrost z 16 do 18 proc.), a nieco rzadziej osoby powyżej 70. roku życia (spadek z 7,4 do 6,8 proc.). Jak zaznaczono, prawie co druga osoba, której wiarygodność płatniczą sprawdzano, miała od 31 do 50 lat".

Tymczasem jak wynika z najnowszego raportu Rejestru Dłużników, że 2,6 mln pełnoletnich Polaków, czyli co 12. osoba w kraju nie radzi sobie z terminową spłatą bieżących rachunków, alimentów i kredytów, a ich zaległe zobowiązania przekroczyły na koniec czerwca 85,5 mld zł.

W przypadku nominalnej wartości zaległych zobowiązań największe zadłużenie odnotowano w Warszawie, gdzie łączna wartość nieopłaconych w terminie zobowiązań przekracza 8 mld zł. Na drugim miejscu znalazła się Łodź, której mieszkańcy mają do spłaty 2,2 mld zł przeterminowanych długów, a na trzecim uplasowali się krakowianie z 1,9 mld zł zaległości. W pierwszej 10 są też: Wrocław (1,8 mld zł), Poznań (1,6 mld zł), Szczecin (1,5 mld zł), Gdańsk (1,3 mld zł), Bydgoszcz (1,1 mld zł), Katowice (851 mln zł), Lublin (824 mln zł).

Dodano również, że najbardziej zadłużonym powiatem jest poznański, gdzie zadłużenie mieszkańców wynosi 964 mln zł. Na drugim miejscu znajduje się powiat piaseczyńskiego z zadłużeniem blisko 910 mln zł, a na trzecim powiat wołomiński z zadłużeniem sięgającym 745 mln zł.

Jak informuje BIG InfoMonitor, wpis do rejestru nie może się odbyć bez wiedzy dłużnika. Procedura wymaga, aby na 30 dni przed zgłoszeniem zaległości na kwotę co najmniej 200 zł, dłużnik otrzymał pisemne powiadomienie, informujące o rodzaju zadłużenia i BIG, do którego zostanie wpisany.

