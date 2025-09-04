Banki tracą na odsetkach przez cięcia stóp NBP i szukają nowych źródeł dochodu.

Pekao podnosi opłaty za karty i wypłaty od listopada

Prowizje w bankach rosną (dynamika 4,5%), podczas gdy wynik odsetkowy spada (do 3,5%).

Marże banków są silnie zależne od stóp NBP, co oznacza, że obniżki stóp bezpośrednio przekładają się na wzrost kosztów dla klientów.

Banki tracą na odsetkach i podnoszą prowizje

Według analizy „Pulsu Biznesu”, dotychczas banki potrafiły skutecznie chronić swoje marże odsetkowe przed negatywnymi skutkami cięć stóp NBP, jednak ta sytuacja ulega zmianie. Wyniki odsetkowe systematycznie maleją, a instytucje finansowe zaczynają poszukiwać alternatywnych źródeł przychodów.

Pekao wprowadza nowe opłaty

Przykładem jest bank Pekao, który w sierpniu rozesłał do klientów komunikat: „Od listopada wprowadzamy zmiany w Taryfie prowizji i opłat bankowych dla klientów detalicznych w zakresie dotyczącym kart kredytowych i obciążeniowych. Decyzja o aktualizacji taryfy jest niezbędna, abyśmy mogli zachować wysoki standard świadczonych usług”.

Gazeta zwraca uwagę, że zmiany obejmą m.in. wyższe opłaty za obsługę kart, wypłaty z bankomatów oraz karty z niestandardową grafiką.

Dane NBP: prowizje rosną, odsetki spadają

Zgodnie z najnowszymi statystykami NBP, nie jest to jednostkowy przypadek. „W najnowszych danych NBP o wynikach banków do lipca widać, że dynamika wyniku prowizyjnego jest coraz wyższa – średnio w ostatnich trzech miesiącach wynosiła 4,5 proc. wobec 0 proc. na początku roku. Jednocześnie szybko obniża się dynamika wyniku odsetkowego – średnio w ostatnich trzech miesiącach wynosiła 3,5 proc. wobec 10 proc. na początku roku. Tym samym banki stopniowo starają się nadrobić skutki redukcji stóp procentowych wyższymi dochodami prowizyjnymi.

Zależność marż od stopy NBP

Stopa NBP jest najważniejszym czynnikiem determinującym marżę netto odsetkową banków. Marża pokazuje relację wyniku z odsetek do wielkości aktywów przynoszących te odsetki. Analiza statystyczna danych z lat 2017–25 pokazuje, że zmiany marży są w ponad 85 proc. wyjaśniane przez zmiany stopy NBP – podaje „Puls Biznesu”.

Co to oznacza dla klientów?

Wzrost kosztów obsługi kart czy wypłat gotówki to realne obciążenie dla klientów indywidualnych. Zmiany mogą szczególnie dotknąć osoby często korzystające z usług gotówkowych i dodatkowych opcji kartowych. Banki starają się utrzymać stabilność finansową, jednak w praktyce oznacza to, że ciężar częściowo przenoszony jest na konsumentów.

