Barbie zarobiła miliard dolarów w trzy tygodnie. Kinowy hit idzie na rekord

Kiedy inflacja spadnie do 7 procent? Ekonomista odpowiada

Sankcje to ściema. Ponad 900 europejskich firm nadal działa w Rosji

"Barbie" jest najbardziej kasowym filmem

"Jako szefom dystrybucji nieczęsto zdarza nam się zaniemówić z powodu wyników filmu, ale Barbillion przeskoczył nawet nasze najbardziej optymistyczne prognozy" - powiedzieli we wspólnym oświadczeniu Jeff Goldstein i Andrew Cripps, którzy nadzorują krajową i międzynarodową dystrybucję studia.

Dotychczas tylko 53 filmy zarobiły ponad 1 miliard dolarów, a "Barbie" jest najbardziej kasowym filmem wyreżyserowanym przez kobietę. Zrzuciła z podium "Wonder Woman" która zarobiła łącznie 821 milionów dolarów. Do pokonania pozostają jej jeszcze trzy filmy współreżyserowane przez kobiety ("Frozen oraz "Kaptain Marvel").

"Barbie" zdobyła sobie szeroką publiczność nawet w Chinach, mimo że w ostatnich latach decydują się one na coraz większą izolację - zauważa portal CNN.

Profesor Michael Berry, dyrektor Centrum Studiów Chińskich z Uniwersytetu Kalifornijskiego, podkreśla, że w Państwie Środka, podobnie jak w innych krajach dzieci dorastały z lalkami "Barbie", a film wykorzystuje to inteligentnie, zachęcając zarówno miłośników jak i zaprzysięgłych wrogów "Barbie". "Film jest również w stanie przemówić zarówno do ośmioletnich marzycieli, jak i do dorosłych widzów, którzy są w stanie zinterpretować film na zupełnie innym poziomie, pełnym ironii, humoru, seksualnych aluzji i alegorii".

Pieniądze to nie wszystko Marcin Ociepa Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.