Niespodziewany hit w Pepco. Z półek znika… kolekcja Barbie!

Kolekcja Barbie w sklepach Pepco znika z półek

Tuż przed premierą filmu Barbie, Pepco rozpoczęło sprzedaż limitowanej kolekcji z motywem Barbie. W ofercie pojawiły się pidżamki, dresy, koszulki, czapki, bluzy, klapki i inne akcesoria oraz lalki, klocki i inne zabawki. Kolekcja błyskawicznie stała się przebojem i momentalnie zaczęła znikać ze sklepowych półek. Teoretycznie oferta jest ważna do 26 lipca, ale kolekcja Barbie jest niemal w całości wyprzedana. Nie wiadomo, czy produkty pojawią się znowu w sklepach. Mamy kupują całe zestawy dla siebie i swoich córek. Wyprzedane kolekcje pojawiają się na Vinted i na innych serwisach ogłoszeniowych. Ceny niemal trzykrotnie przebijają te w sieciówce.

Portal bezprawnik.pl podaje, że kolekcja dostępna jest jeszcze na Vinted, ale ceny mogą szokować. I tak cena satynowego szlafroczka na licencji Barbie w Pepco to 60 zł, na Vinted 160 zł. To samo dotyczy dresów i koszulek, których ceny niemal 2,5-krotnie przebijają te z popularnej sieciówki. Na grupie w mediach społecznościowych mamy wymieniają się informacjami o zakupionych kolekcjach i ich dostępności. Popularne zestawy różowych dresów są bowiem dostępne w rozmiarach dla kobiet od S do XXL oraz dla dziewczynek od 104 do 134.

Premiera filmu Barbie

Fabularny film o jednej z najpopularniejszych lalek na świecie, wchodzi na ekrany polskich kin już 21 lipca. Barbie" to wyreżyserowana przez Gretę Gerwig i wyprodukowana przez Warner Bros komedia fantasy, której bohaterką jest słynna lalka - w jej rolę wcieliła się Margot Robbie - oraz jej partner Ken, którego gra Ryan Gosling. Już zapowiada się, że film będzie wielkim hitem.

