Rewolucja w Pepco! Zdziwisz się, robiąc zakupy w popularnym sklepie

Samoobsługowe kasy w Pepco

Celem wprowadzenia kas samoobsługowych jest kas samoobsługowych w sklepach Pepco jest usprawnienie obsługi klientów. - Dzięki zwiększeniu punktów kasowych redukujemy kolejki i również czas pracy kasjerów, którzy mogą więcej czasu poświęcić pracy na sali sprzedaży - mówi Wirtualnemedia.pl Katarzyna Wilczewska, head of corporate communication w Pepco Polska.

Kasy samoobsługowe funkcjonują już w około 60 polskich sklepach Pepco, ale w przyszłości ma być ich dużo więcej Nie będzie ich tylko tam gdzie wielkość dotychczasowego obrotu z wykorzystaniem kart płatniczych jest bardzo niski - mówi Wilczewska. Powodem jest fakt, że urządzenia te pozwalają płacić tylko bezgotówkowo. Klienci Pepco kasy samoobsługowe mogą też spotkać na rynkach hiszpańskim, włoskim, niemieckim, austriackim i greckim,

Gdzie są już kasy samoobsługowe w sklepach?

Od kilku lat kasy samoobsługowe są w Biedronce i w Lidlu. Pojawiły się też w sieci Auchan czy Carreofour. W segmencie dyskontów niespożywczych takie urządzenia testowała na razie jedynie sieć Action, która wyposażyła w nie część sklepów. Poza tym kasy samoobsługowe znajdziemy też w sieciach drogerii, jak Rossmann, Superharm czy Hebe. Spotkać je można również np. niektórych sklepach Żabka czy salonach Empiku

Metamorfoza sklepów Pepco

Wdrożenie kas samoobsługowych jest połączone z procesem modernizacyjnym sklepów Pepco, rozpoczętym jeszcze w 2022 roku jako projekt pod nazwą New Look. Sieć zaczęła zmiany placówek od warszawskich sklepów, ale w październiku, gdy prezentowano nowy koncept w sklepie w centrum handlowym Wola Park o kasach samoobsługowych nie było mowy. W zmodernizowanych sklepach Pepco powierzchnia sprzedażowa zwiększyła się średnio o ponad 14 metrów kwadratowych, m. in. dzięki zmniejszeniu części magazynowej. Umożliwiło to pełniejsze wyeksponowanie asortymentu sieci i przełożyło się na zwiększenie średnio o 15 proc. liczby produktów. Sieć poszerzyła też ofertę, m.in. o pościel, wybrane produkty spożywcze i mały sprzęt AGD.

