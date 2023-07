Sprzedajesz prywatne rzeczy na Allegro, OLX czy Vinted? Trafisz na specjalistą listę. Tego wymaga UE

Kiedy wchodzi w życie DAC7?

Co to jest DAC7? To Dyrektywa Rady (UE) 2021/514 z 22 marca 2021 r. nakładająca nowe obowiązki sprawozdawcze na operatorów platform cyfrowych, którzy oferują za pośrednictwem tych platform towary i usługi. Nowe obowiązki powinny zostać implementowane do końca 2022 r. i obowiązywać mają od 1 stycznia 2023 r. Tak się jednak nie stało. Przepisy wchodzą w życie od lipca tego roku. W związku z tym pod lupę urzędów skarbowych przede wszystkim będą brane osoby prywatne handlujące w sieci ubraniami czy kosmetykami bez założenia działalności gospodarczej lub oferujące usługi fryzjerskie, kosmetyczne czy też mieszkaniowe. Kogo dokładnie dotyczy DAC7? Zgodnie z DAC7 sprzedawcy nieprowadzący działalności gospodarczej będą mieli obowiązek zapłacenia podatku, jeśli sprzedają produkt za więcej niż go kupili, a transakcja nastąpi w ciągu 6 miesięcy od dnia jego zakupu przez sprzedawcę. Zaś same platformy handlu internetowego będą musiały prowadzić wykaz sprzedawców, w którym rejestrowane będą kwoty dokonywanych przez nich transakcji. Wykaz ten będą musiały przedstawiać na żądanie skarbówki. Rejestr sprzedawców ma pomóc w wyłapywaniu tych sprzedawców, dla których handel internetowy poprzez platformy sprzedażowe jest systematyczny i planowany (tak jak to ma miejsce w przypadku działalności gospodarczej), a nie okazjonalny.

Handel internetowy. Kogo dotyczy DAC7?

Na baczności muszą mieć się także portale pośredniczące w wynajmie mieszkań typu Booking. Na podstawie unijnej dyrektywy one będą musiały raportować do Krajowej Administracji Skarbowej wynajmujących, którzy przekraczają 30 transakcji rocznie.

Nowe przepisy mają regulować rynek internetowego handlu. Mają one wspierać uczciwych przedsiębiorców i osoby prywatne handlujące okazjonalnie, a ścigać tych, którzy działają jak firma, choć jej nie założyli.

