Bon ciepłowniczy dla seniorów – kto może otrzymać 500 zł wsparcia

Nowe świadczenie trafiło do najuboższych gospodarstw domowych zagrożonych ubóstwem energetycznym. Ustawa o bonie ciepłowniczym weszła w życie 30 września 2025 roku po podpisaniu przez Prezydenta Karola Nawrockiego. Głównym celem tego rozwiązania jest wsparcie emerytów i rencistów, którzy ponoszą wysokie koszty ogrzewania mieszkań ciepłem systemowym.

Prawo do bonu ciepłowniczego przysługuje osobom spełniającym konkretne kryteria dochodowe. Samotni seniorzy mogą ubiegać się o świadczenie, jeśli ich miesięczna emerytura nie przekracza 3272,69 zł netto. W przypadku gospodarstw wieloosobowych limit wynosi 2454,52 zł netto na osobę w rodzinie.

Przy rozpatrywaniu wniosku o bon za 2025 rok uwzględniany będzie dochód za 2024 rok. To oznacza, że jeśli senior w ubiegłym roku otrzymywał emeryturę mieszczącą się w limicie, może starać się o świadczenie nawet jeśli obecnie jego dochody nieznacznie wzrosły.

Koszty ogrzewania decydują o wysokości bonu dla emerytów

Wysokość bonu ciepłowniczego zależy bezpośrednio od ceny ciepła, jaką płaci gospodarstwo domowe. Aby w ogóle otrzymać świadczenie, koszty ogrzewania muszą przekraczać 170 zł za gigadżul (GJ) netto. To kluczowy warunek – bez względu na wysokość emerytury, jeśli cena ciepła jest niższa, bon nie przysługuje.

W drugiej połowie 2025 roku seniorzy mogą otrzymać:

500 zł – gdy koszty ogrzewania wynoszą od 170,01 zł do 200 zł/GJ netto

1000 zł – przy kosztach od 200,01 zł do 230 zł/GJ netto

1750 zł – gdy koszty przekraczają 230 zł/GJ netto

W 2026 roku kwoty świadczenia będą dwukrotnie wyższe. Bon ciepłowniczy wyniesie odpowiednio 1000 zł, 2000 zł lub 3500 zł, w zależności od ceny ciepła systemowego.

Większość emerytów otrzyma najprawdopodobniej najniższą kwotę wsparcia, ponieważ ceny ciepła w Polsce zazwyczaj oscylują bliżej dolnego progu 170 zł/GJ.

Zasada złotówka za złotówkę w bonie ciepłowniczym

Bon ciepłowniczy może przysługiwać nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego. Obowiązuje tutaj mechanizm zwany zasadą złotówka za złotówkę. Oznacza to, że kwota świadczenia zostanie pomniejszona o wartość przekroczenia limitu dochodowego.

Przykładowo, jeśli samotny senior otrzymuje emeryturę w wysokości 3372,69 zł, przekracza limit o 100 zł. W takiej sytuacji bon zostanie pomniejszony o te 100 zł. Jeśli miał otrzymać 500 zł, dostanie 400 zł. Istnieje jednak dolny próg – jeśli wyliczona kwota bonu spadnie poniżej 20 zł, świadczenie w ogóle nie zostanie przyznane.

To rozwiązanie ma zapewnić sprawiedliwe rozdzielenie pomocy i objąć wsparciem również tych, którzy nieznacznie przekraczają ustawowe limity dochodowe.

Termin składania wniosków o bon – zostały tylko dwa miesiące

Wnioski o bon ciepłowniczy za okres od lipca do grudnia 2025 roku można składać wyłącznie w ściśle określonym terminie – od 3 listopada do 15 grudnia 2025 roku. To oznacza, że seniorzy mają tylko nieco ponad dwa miesiące na złożenie dokumentów. Każdy dzień zwłoki może oznaczać utratę świadczenia.

Po 15 grudnia 2025 roku nie będzie możliwości złożenia spóźnionego wniosku. Pieniądze po prostu przepadną, bez względu na to, czy dana osoba spełnia wszystkie kryteria. Ustawodawca nie przewidział żadnych odstępstw od tego terminu.

Dla okresu od stycznia do grudnia 2026 roku wnioski będzie można składać od 1 lipca do 31 sierpnia 2026 roku. Tu również obowiązuje zasada bezwzględności terminu.

Wnioski należy składać do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania seniora. Szczegółowe informacje o sposobie składania wniosków będą dostępne w urzędach gmin i miast.

Ciepło systemowe warunkiem otrzymania wsparcia dla emerytów

Bon ciepłowniczy przysługuje wyłącznie osobom korzystającym z ciepła systemowego. Przez ciepło systemowe ustawa rozumie sieć ciepłowniczą wraz z urządzeniami służącymi do wytwarzania lub odbioru ciepła, eksploatowanymi przez przedsiębiorstwo energetyczne.

W praktyce oznacza to, że ze świadczenia skorzystają seniorzy mieszkający w budynkach podłączonych do miejskiej sieci ciepłowniczej. Osoby ogrzewające mieszkania innymi metodami – gazem, energią elektryczną, węglem czy drewnem – nie mogą ubiegać się o bon ciepłowniczy, nawet jeśli spełniają kryteria dochodowe.

Ta regulacja wynika z faktu, że bon ma rekompensować wzrost cen ciepła systemowego, który w szczególny sposób dotknął właśnie gospodarstwa domowe korzystające z miejskich sieci ciepłowniczych.

Jedno gospodarstwo domowe – jeden bon ciepłowniczy

Ustawa przewiduje zasadę, że na jedno gospodarstwo domowe przysługuje tylko jeden bon ciepłowniczy. Jeśli kilka osób z tego samego gospodarstwa złoży wnioski, świadczenie otrzyma tylko ta osoba, która pierwsza dostarczyła dokumenty. Pozostałe wnioski zostaną pozostawione bez rozpoznania.

Na potrzeby składania wniosków przyjęto, że jedna osoba może wchodzić w skład wyłącznie jednego gospodarstwa domowego. Liczba osób w gospodarstwie oraz liczba gospodarstw pod jednym adresem są ustalane przez urząd na dzień złożenia wniosku.

Jeśli pod jednym adresem znajduje się kilka gospodarstw domowych, ale wszystkie otrzymują jeden wspólny rachunek za ciepło, przysługuje tylko jeden bon ciepłowniczy. Ta regulacja ma zapobiec wypłacie wielokrotnego wsparcia za te same koszty ogrzewania.

Zamrożenie cen prądu przedłużone do końca 2025 roku

Ta sama ustawa, która wprowadza bon ciepłowniczy, przedłuża również mechanizm maksymalnej ceny energii elektrycznej dla gospodarstw domowych. Do 31 grudnia 2025 roku cena prądu nie przekroczy 500 zł za megawatogodzinę (MWh).

Dzięki temu rachunki za energię elektryczną dla wszystkich gospodarstw domowych nie wzrosną do końca bieżącego roku. To niższa cena niż ta wynikająca z zatwierdzonych taryf przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Od 1 stycznia 2026 roku mechanizm zamrożenia cen energii elektrycznej nie będzie już kontynuowany. Gospodarstwa domowe będą płacić za prąd według stawek rynkowych. Ministerstwo Energii uzasadnia to stopniowym powrotem do normalnego funkcjonowania rynku energii oraz poprawą sytuacji na tym rynku.

Ustawa przewiduje również przedłużenie zawieszenia wypłat dodatku osłonowego. Wszystkie wnioski o ten dodatek złożone do 31 grudnia 2027 roku zostaną pozostawione bez rozpoznania.

Ministerstwo Energii tłumaczy tę decyzję niską kwotą dodatku osłonowego, ograniczoną grupą beneficjentów oraz wdrożeniem lepszych rozwiązań chroniących odbiorców przed wzrostami cen energii. Bon ciepłowniczy ma być właśnie takim skuteczniejszym narzędziem wsparcia dla najbardziej potrzebujących.

Seniorzy z niskimi emeryturami powinni jak najszybciej sprawdzić, czy spełniają kryteria otrzymania bonu ciepłowniczego i przygotować niezbędne dokumenty. Pozostały już tylko dwa miesiące na złożenie wniosku o świadczenie za 2025 rok.