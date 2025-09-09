Ceny energii elektrycznej pozostaną zamrożone na poziomie 500 zł/MWh dla gospodarstw domowych do końca 2025 roku

na poziomie 500 zł/MWh dla gospodarstw domowych do końca 2025 roku Bon ciepłowniczy będzie wypłacany dwukrotnie - w 2025 i 2026 roku, w kwotach od 500 do 3500 zł w zależności od cen ciepła

- w 2025 i 2026 roku, w kwotach od 500 do 3500 zł w zależności od cen ciepła Łączny koszt wsparcia energetycznego wyniesie 887 mln zł, a bonu ciepłowniczego - 889,4 mln zł

Rząd przedłuży także usługę biletową dla importerów gazu o rok - do września 2026 roku

Mrożenie cen energii elektrycznej - przedłużenie ochrony dla gospodarstw domowych

Mechanizm mrożenia cen energii elektrycznej na poziomie 500 zł/MWh zostanie przedłużony do końca 2025 roku. To kluczowe wsparcie dla polskich rodzin w obliczu rosnących kosztów życia. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, mechanizm miał obowiązywać tylko do 30 września 2025 roku.

Koszt tego wsparcia wyniesie 887 mln zł, z czego 296 mln zł zostanie przeznaczone na rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych w 2025 roku, a 591 mln zł w 2026 roku. Resort energii podkreśla, że działania mają na celu odejście od mechanizmów wsparcia powszechnego na rzecz rozwiązań skierowanych do najbardziej potrzebujących gospodarstw domowych.

Bon ciepłowniczy - kto otrzyma wsparcie i w jakiej wysokości

Nowy bon ciepłowniczy będzie przyznawany na podstawie ścisłych kryteriów dochodowych. Wsparcie otrzymają gospodarstwa domowe osiągające dochód równy lub niższy niż 3272,69 zł w przypadku osób samotnych (40 proc. przeciętnego wynagrodzenia) oraz 2454,52 zł na osobę w gospodarstwach wieloosobowych (30 proc. przeciętnego wynagrodzenia).

Kluczowym warunkiem jest korzystanie z ciepła systemowego dostarczanego przez przedsiębiorstwo energetyczne oraz płacenie za ciepło powyżej 170 zł/GJ. Wprowadzono również zasadę "złotówka za złotówkę" - bon będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, ale jego kwota zostanie pomniejszona o kwotę przekroczenia.

Wysokość bonu w 2025 roku (za okres lipiec-grudzień):

500 zł - gdy cena ciepła wynosi 170-200 zł/GJ

1000 zł - przy cenie 200-230 zł/GJ

1750 zł - powyżej 230 zł/GJ

Wysokość bonu w 2026 roku (cały rok):

1000 zł - przy cenie ciepła 170-200 zł/GJ

2000 zł - przy cenie 200-230 zł/GJ

3500 zł - powyżej 230 zł/GJ

Przeciwdziałanie ubóstwu energetycznemu - priorytet rządu Tuska

Wprowadzenie bonu ciepłowniczego ma kluczowe znaczenie w walce z ubóstwem energetycznym w Polsce. Według uzasadnienia projektu, działania osłonowe dotyczące ciepła mają dotyczyć drugiej połowy 2025 roku i całego roku 2026.

Wnioski o bon będą przyjmowane przez wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast, właściwych ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy. Minimalna kwota bonu wynosi 20 zł - poniżej tej kwoty wsparcie nie będzie wypłacane.

Łączny koszt funkcjonowania bonu ciepłowniczego wypłacanego dwukrotnie w 2026 roku wyniesie 889,4 mln zł. Za okres od lipca do grudnia 2025 roku koszty sięgną 294,83 mln zł, a za cały 2026 rok - 589,57 mln zł.

Rządowe zapasy strategiczne - nowe rozwiązania dla importerów gazu

Oprócz wsparcia energetycznego, rząd zajmie się również projektem przedłużającym usługę biletową dla importerów gazu. Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych (RARS) będzie mogła świadczyć tę usługę o rok dłużej - do 30 września 2026 roku.

Usługa biletowa pozwala importerom gazu na zlecenie RARS utrzymywania przewidzianych ustawą zapasów obowiązkowych za odpowiednią opłatą, zamiast robienia tego na własną rękę. Projekt przewiduje również stopniowe zwiększanie roli RARS w utrzymywaniu zapasów ropy i paliw.

Zgodnie z nowymi przepisami, poziom obowiązku importerów i producentów w zakresie utrzymywania zapasów będzie spadał:

do 50 dni od wejścia w życie ustawy

do 47 dni od 30 czerwca 2026 roku

do 45 dni od 30 czerwca 2027 roku

Kontekst polityczny - po wecie prezydenta Nawrockiego

Nowe rozwiązania powstają w kontekście sierpniowego weta prezydenta Karola Nawrockiego, który zawetował nowelizację ustawy wiatrakowej liberalizującej zasady inwestycji w energetykę wiatrową na lądzie. Ustawa przewidywała również zamrożenie cen prądu dla gospodarstw domowych do końca 2025 roku.

Prezydent Nawrocki jednocześnie przedstawił projekt inicjatywy ustawodawczej dotyczący zamrożenia cen energii elektrycznej, "literalnie wyjęty" z zawetowanej ustawy. Obecny projekt rządu Tuska odpowiada na te działania, zapewniając ciągłość wsparcia dla polskich gospodarstw domowych.