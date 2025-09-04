Zamrożenie cen prądu: Komitet Stały RM przyjął projekt ustawy przedłużający zamrożenie maksymalnej ceny energii elektrycznej dla gospodarstw domowych do 500 zł/MWh aż do końca 2025 roku.

Bon ciepłowniczy: Wprowadzony zostanie bon ciepłowniczy dla około 400 000 gospodarstw domowych o niskich dochodach, wspierający korzystających z ciepła systemowego kwotami od 500 zł do 3,5 tys. zł rocznie.

Koszty wsparcia: Łączny koszt zamrożenia cen energii i bonu ciepłowniczego wyniesie blisko 1,8 mld zł w latach 2025-2026.

Zapasów ropy i gazu: Nowelizacja ustawy o zapasach ropy i gazu przedłuża możliwość korzystania z usługi biletowej RARS do września 2026 r. i stopniowo zwiększa udział RARS w utrzymywaniu obowiązkowych rezerw paliw

Jakie będą ceny prądu po zamrożeniu w 2025 roku?

Komitet Stały Rady Ministrów dał zielone światło dla projektu ustawy, który ma chronić portfele Polaków przed gwałtownymi podwyżkami cen energii. Najważniejsza informacja dla milionów gospodarstw domowych dotyczy utrzymania tarczy osłonowej. Projekt ustawy przygotowany przez resort energii przewiduje przedłużenie zamrożenia cen prądu dla gospodarstw domowych do 31 grudnia 2025 r., utrzymując maksymalną stawkę na poziomie 500 zł/MWh. Oznacza to stabilizację rachunków przez kolejny rok. Jak wynika z oceny skutków regulacji, koszt tego wsparcia w latach 2025–2026 ma sięgnąć 887 mln zł, co pokazuje skalę rządowej interwencji na rynku energii.

Kto dostanie bon ciepłowniczy i na jakich zasadach?

Równolegle z przedłużeniem osłon dotyczących energii elektrycznej, rząd planuje wprowadzić zupełnie nowy mechanizm wsparcia. Nowym instrumentem, który ma chronić najuboższych, będzie bon ciepłowniczy, skierowany do około 400 tysięcy gospodarstw domowych o niskich dochodach, korzystających z ciepła systemowego. Wsparcie będzie wypłacane w drugiej połowie 2025 r. oraz przez cały 2026 r. Jego wysokość będzie uzależniona od lokalnych cen ciepła i może wynieść od 500 zł do nawet 3,5 tys. zł rocznie. Aby otrzymać świadczenie, trzeba będzie spełnić kryterium dochodowe – dla gospodarstw jednoosobowych ustalono je na poziomie 40 proc. przeciętnego wynagrodzenia, a dla wieloosobowych na 30 proc. Całkowity koszt bonu ciepłowniczego oszacowano na 889,4 mln zł. Ministerstwo Energii w swoim komunikacie podkreśliło skalę działań: „Ofensywa legislacyjna Ministerstwa Energii. Komitet Stały Rady Ministrów przyjął kluczowe projekty ustaw: zamrożenie cen energii do końca 2025 r., bon ciepłowniczy dla ok. 400 000 gospodarstw oraz nową ustawę o zapasach ropy i gazu”.

Jakie zmiany czekają importerów w zakresie zapasów strategicznych?

Trzeci z przyjętych projektów dotyczy bezpieczeństwa energetycznego kraju w szerszym kontekście. Nowelizacja ustawy o zapasach ropy i gazu wprowadza istotne zmiany dla firm działających na tym rynku. Projekt zakłada m.in. przedłużenie do końca września 2026 r. możliwości korzystania przez importerów gazu z tzw. usługi biletowej, świadczonej przez Rządową Agencję Rezerw Strategicznych (RARS). Jednocześnie ustawa stopniowo odciąży producentów i importerów z obowiązku utrzymywania części rezerw ropy i paliw. Obecnie muszą oni utrzymywać zapasy na 53 dni, jednak ustawa zakłada, że poziom ten będzie systematycznie obniżany: do 50 dni od wejścia w życie ustawy, następnie do 47 dni od 30 czerwca 2026 r. i ostatecznie do 45 dni od 30 czerwca 2027 r. Coraz większą część tego obowiązku przejmie na siebie Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych.

