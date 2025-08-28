Prezydent Karol Nawrocki zawetował nowelizację ustawy o zapasach ropy naftowej i gazu oraz nowelizację ustawy o środkach ochrony roślin.

Weto dotyczące zapasów ropy i gazu motywowane jest obawami o bezpieczeństwo energetyczne Polski.

Weto dotyczące środków ochrony roślin uzasadnione jest naruszeniem zasady proporcjonalności i równości wobec prawa.

Prezydent Karol Nawrocki wetuje ustawę o zapasach ropy naftowej i gazu

Kancelaria Prezydenta poinformowała w środę o decyzji prezydenta o zawetowaniu nowelizacji ustawy o zapasach ropy naftowej i gazu. Projekt ten miał na celu dostosowanie polskiego prawa do unijnych regulacji dotyczących bezpieczeństwa dostaw surowców energetycznych.

Nowelizacja ustawy o zapasach ropy naftowej i gazu zakładała kilka istotnych zmian, w tym:

Obowiązek uzyskania zgody ministra na przechowywanie obowiązkowych zapasów gazu za granicą – w krajach UE, EOG i EFTA.

Wydłużenie czasu na transport zapasów do Polski z 40 do 50 dni.

Rezygnację z obowiązku rezerwowania zdolności przesyłowej na interkonektorach.

Prezydent Karol Nawrocki, uzasadniając swoje weto, podkreślił, że wydłużenie czasu przesyłu zapasów oraz wprowadzenie ministerialnej zgody nie gwarantują odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa energetycznego Polski. Ponadto, zniesienie obowiązku rezerwowania przepustowości może negatywnie wpłynąć na rozwój krajowej infrastruktury, zniechęcając do inwestycji w krajowe magazyny gazu oraz planowany drugi pływający terminal FSRU. Według Nawrockiego to osłabia w dłuższej perspektywie strategiczne bezpieczeństwo Polski.

Decyzja prezydenta oznacza, że ustawa wraca do Sejmu, gdzie posłowie będą musieli ponownie przeanalizować proponowane rozwiązania.

Weto w ustawie o środkach ochrony roślin

Kolejnym projektem, który nie zyskał aprobaty prezydenta, jest nowelizacja ustawy o środkach ochrony roślin. Projekt ten wprowadzał obowiązek prowadzenia przez rolników elektronicznej dokumentacji stosowania tych preparatów.

Nowelizacja ustawy o środkach ochrony roślin zakładała stworzenie Elektronicznej Dokumentacji Stosowanych Środków Ochrony Roślin, która miałaby format umożliwiający odczyt maszynowy. Rolnicy mieliby w niej rejestrować m.in. nazwę środka, miejsce zastosowania, rodzaj uprawy oraz fazy fenologiczne.

Prezydent Nawrocki, uzasadniając weto, wskazał, że wprowadzenie obowiązku prowadzenia dokumentacji wyłącznie w formie elektronicznej narusza zasadę proporcjonalności oraz równości wobec prawa. Zdaniem prezydenta, rozwiązanie może negatywnie wpłynąć na ochronę konsumentów.

- Wprowadzenie obowiązku prowadzenia dokumentacji wyłącznie w formie elektronicznej narusza zasadę proporcjonalności oraz równości wobec prawa – podkreślono w uzasadnieniu weta.

