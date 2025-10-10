Wojsko wzywa 235 tys. Polaków! Masz ten zawód? Pójdziesz jako pierwszy

Kwalifikacja wojskowa 2025 obejmie aż 235 tys. osób. Myślisz, że to tylko młodzi mężczyźni? Błąd! Wezwania dostaną też kobiety i specjaliści w "cywilnych" zawodach. Wojsko ma listę, a na niej nie tylko lekarze i informatycy, ale też... kucharze. Sprawdź, czy twój zawód jest na celowniku armii i co to dla ciebie oznacza.

Mężczyzna w okularach pracuje przy komputerach w serwerowni, z widocznym znakiem Rejonowa Wojskowa Komisja Lekarska. To ilustracja do artykułu o tym, że wojsko wzywa 235 tys. Polaków, w tym specjalistów cywilnych zawodów. Więcej o rekrutacji do armii przeczytasz na Super Biznes.

  • 235 tys. Polaków, w tym kobiet, czeka kwalifikacja wojskowa w przyszłym roku, co podkreśla rosnące zapotrzebowanie na różnorodne umiejętności w armii.
  • Wojsko poszukuje nie tylko żołnierzy, ale też cywilnych specjalistów, takich jak lekarze, kierowcy, informatycy czy inżynierowie.
  • Kluczowe dla obronności są również zawody "mniej oczywiste", w tym kucharze, operatorzy maszyn czy tłumacze, wspierające logistykę i funkcjonowanie armii.
  • Strategiczne role podzielono na medycynę, technologię (w tym cyberbezpieczeństwo) oraz logistykę, co świadczy o kompleksowym podejściu do potrzeb wojska

Kto dostanie wezwanie do wojska w 2025 roku?

W przyszłym roku rusza lawina wezwań. Przed wojskowymi komisjami lekarskimi stanie ćwierć miliona Polaków. Cel? Wprowadzenie danych do ewidencji i ocena zdolności do służby. To może być jednak dopiero początek. Jak podaje "Forbes", machina rekrutacyjna nie zatrzyma się na osiemnastolatkach. W przyszłym roku aż 235 tys. osób w Polsce zostanie poddanych kwalifikacji wojskowej 2025, a wezwania otrzymają nie tylko młodzi mężczyźni, ale i kobiety z kluczowymi umiejętnościami. Jeśli posiadasz wykształcenie lub fach w ręku przydatny dla armii, możesz spodziewać się listu.

Kucharz, informatyk, kierowca. Dlaczego wojsko potrzebuje cywilów?

Nowoczesna armia to nie tylko żołnierze z karabinami. To gigantyczna machina logistyczna, która bez specjalistów po prostu stanie w miejscu. W razie mobilizacji to właśnie oni będą na wagę złota. Ekspert rynku pracy Mateusz Żydek z Randstad Polska nie ma wątpliwości – wojsko poluje na fachowców.

To jednak nie wszystko. Jak zdradziła "Forbesowi" Marta Kopeć z Kancelarii Kopeć Zaborowski, lista potrzeb jest znacznie dłuższa i bardziej zaskakująca. "- Na tej liście mogą znaleźć się również mniej przewidywalne zawody, np. kucharze, operatorzy maszyn czy nawet tłumacze. Wynika to z potrzeb armii, które nie ograniczają się jedynie do działań bojowych, ale obejmują też całą logistykę i wsparcie" – cytuje ekspertkę magazyn.

Strategiczne zawody dla wojska. Jesteś na liście? [SPRAWDŹ]

Firma Randstad Polska przygotowała konkretne zestawienie. To czarno na białym pokazuje, kogo armia może wezwać w pierwszej kolejności. Na liście strategicznych zawodów dla wojska znaleźli się m.in. lekarze, pielęgniarki, informatycy, kierowcy pojazdów ciężarowych, a nawet kucharze i tłumacze. Sprawdź, czy twoja profesja znalazła się w jednej z trzech kluczowych grup.

Grupa 1: Medycyna i diagnostyka (linia życia na froncie)

  • Lekarze i pielęgniarki
  • Ratownicy medyczni
  • Psycholodzy i psychoterapeuci
  • Rehabilitanci, radiolodzy, diagności laboratoryjni

Grupa 2: Technologia i cyberbezpieczeństwo (mózg operacji)

  • Informatycy i teleinformatycy
  • Specjaliści od kryptologii i cyberbezpieczeństwa
  • Chemicy
  • Inżynierowie budownictwa

Grupa 3: Logistyka i wsparcie (krwiobieg armii)

  • Kierowcy z kategorią C, C+E, D
  • Operatorzy koparek, spycharek i dźwigów
  • Spawacze
  • Kucharze
  • Logistycy

TZMO – Konferencja Medycyna Wojskowa
