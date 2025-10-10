Kultowa łódzka Powszechna Spółdzielnia Spożywców "Społem" zostanie zlikwidowana na początku 2026 roku.

Spółdzielnia już zamyka swoje 10 sklepów i planuje zwolnienia grupowe, które obejmą ponad 60 pracowników.

Jedną z przyczyn upadku może być podział pierwotnie jednej dużej łódzkiej spółdzielni na 14 mniejszych, co utrudniło konkurencję.

Likwidacja wywołuje smutek wśród stałych klientów, zwłaszcza starszych mieszkańców osiedli, którzy tracą swój lokalny sklep

Likwidacja Społem w Łodzi i zapowiedź zwolnień grupowych

Kultowa sieć handlowa, która przez dekady była nieodłącznym elementem krajobrazu Łodzi, znika z rynku. Jak podała „Gazeta Wyborcza”, Powszechna Spółdzielnia Spożywców „Społem” z Łodzi zostanie zlikwidowana na początku 2026 roku. To symboliczny koniec dla instytucji handlowej z ponad 100-letnią historią, która przetrwała zmiany systemowe i pokolenia klientów.

Decyzja o likwidacji wiąże się z nieuchronnymi konsekwencjami dla pracowników. Już w sierpniu Powszechna Spółdzielnia Spożywców „Społem” z Łodzi zgłosiła zamiar przeprowadzenia zwolnień grupowych, które obejmą 62 osoby. Obecnie spółdzielnia prowadzi działalność w 10 sklepach, jednak ich liczba systematycznie maleje, zapowiadając definitywne zamknięcie działalności.

Które sklepy Społem zostaną zamknięte i jak reagują klienci?

Proces wygaszania działalności jest już widoczny dla mieszkańców Łodzi. Spółdzielnia stopniowo zamyka swoje placówki, co budzi duże emocje, zwłaszcza wśród lojalnych klientów. Klienci nie zrobią już zakupów w sklepie przy ul. Traktorowej. Kolejne zamknięcia są już zaplanowane – placówka przy ul. Dąbrowskiego zakończy działalność 25 października, a następny w kolejce jest market przy ul. Rojnej.

Dla wielu, zwłaszcza starszych mieszkańców, likwidacja lokalnego sklepu „Społem” to duży cios. Jak informuje „Gazeta Wyborcza”, spółdzielnia stopniowo zamyka swoje sklepy, co wywołuje smutek wśród stałych, często starszych klientów. Potwierdzają to pracownicy.

„Klientów jest tu sporo, to osiedle starszych ludzi, którzy bardzo przeżywają likwidację sklepu. Starsza pani normalnie rozpłakała się, jak się dowiedziała, że będziemy się zamykać” – twierdzi kasjerka ze sklepu przy ul. Dąbrowskiego, cytowana przez „Gazetę Wyborczą”.

Dlaczego Społem w Łodzi upada? Błąd sprzed lat przyczyną problemów

Co doprowadziło do upadku tak znanej marki? Analiza sytuacji wskazuje na problemy strukturalne, których korzenie sięgają wielu lat wstecz. Wiesława Kołek, prezeska Spółdzielczego Domu Handlowego Central, który niegdyś był częścią łódzkiego „Społem”, uważa, że kluczowym błędem był podział jednej, dużej spółdzielni.

„Była jedna Łódzka Spółdzielnia Spożywców, to podzielili ją na 14 mniejszych. To wręcz niesamowity błąd, bo przy takiej konkurencji, jaka weszła w późniejszych latach, nie byliśmy w stanie konkurować z dużymi sklepami” – wyjaśnia Kołek w rozmowie z „Gazetą Wyborczą”.

Zdaniem ekspertów, przyczyną problemów mogło być podzielenie jednej, dużej spółdzielni na 14 mniejszych, co uniemożliwiło skuteczne konkurowanie z dużymi sieciami handlowymi. Mniejsze podmioty utraciły siłę negocjacyjną i nie mogły liczyć na tak korzystne warunki u dostawców, jak zjednoczona, duża organizacja.

„Gdybyśmy pozostali jednym Społem, to kupując od dostawców, otrzymalibyśmy lepsze ceny” – podsumowuje prezeska. Warto dodać, że Powszechna Spółdzielnia Spożywcza „Społem” z Łodzi w obecnej formie powstała dopiero w 2001 roku z połączenia dwóch mniejszych spółdzielni, co jednak nie uchroniło jej przed rynkową presją.

