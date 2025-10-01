Ostatni etap zamrożenia cen prądu trwa do końca 2025 roku.

Rząd nie planuje dalszego zamrażania cen od 2026 roku, licząc na spadek cen rynkowych.

Nowe taryfy URE to krok w stronę odejścia od mrożenia cen.

Ostatnie miesiące z zamrożonymi cenami prądu. Ceny będą uwolnione od 2026 roku

Zamrożone ceny prądu, zgodnie z obowiązującymi przepisami, będą funkcjonować do końca roku - w październiku zaczął się ostatnio etap utrzymywania ich przez państwo. Tym samym do końca 2025 roku cena pozostanie na poziomie 500 zł za MWh netto.

Minister energii, Miłosz Motyka, zapowiedział, że rząd nie planuje dalszego zamrażania cen prądu po 1 stycznia 2026 roku. Decyzja ta jest podyktowana ogólną tendencją spadku cen na rynkach energii.

URE uchwaliło nowe taryfy. To krok do odmrożenia cen energii w 2026 roku

Dla tych gospodarstw, które korzystają z zamrożonych cen, zatwierdzenie nowych taryf przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE) nie ma bezpośredniego wpływu. Od 1 października do końca roku średnia cena w taryfach tzw. sprzedawców z urzędu wyniesie 572,64 zł za MWh, podczas gdy wcześniej było to 622,8 zł za MWh netto.

Minister Motyka skomentował decyzję URE, podkreślając, że zamrażanie cen jest rozwiązaniem tymczasowym, a rząd dąży do tego, aby w 2026 roku taryfy zatwierdzane przez Prezesa URE były niższe niż 500 zł za MWh.

- Robimy wszystko, aby ceny energii elektrycznej dla polskich rodzin były jak najniższe. Taryfy zatwierdzone przez URE to bardzo ważny krok w kierunku odejścia od mrożenia cen prądu w 2026 roku. Mrożenie cen to rozwiązanie tymczasowe – podejmujemy szereg działań, aby od nowego roku nie było ono już potrzebne. Niższe taryfy oznaczają także niższe koszty mrożenia i więcej środków w budżecie na inne ważne wydatki, takie jak bezpieczeństwo, ochrona zdrowia czy wsparcie społeczne – powiedział Miłosz Motyka, Minister Energii.

Jakub WIECH ostrzega! PODWYŻKI CEN PRĄDU ZRUJNUJĄ PORTFELE POLAKÓW Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.