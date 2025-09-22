• Rząd planuje ustabilizować ceny prądu w 2026 roku na poziomie do 500 zł/MWh, co ma przynieść ulgę gospodarstwom domowym.

• Kluczową rolę w obniżce cen mają odegrać firmy obrotu energią elektryczną, współpracując z rządem.

• Przewidziano przegląd i modyfikację przepisów wpływających na ceny energii oraz zasad ustalania taryf.

• Celem jest kompleksowe obniżenie rachunków za prąd dla odbiorców poprzez usunięcie barier regulacyjnych.

Rząd zapowiada rewolucję na rynku energii elektrycznej, która ma przynieść ulgę gospodarstwom domowym. Celem jest ustabilizowanie cen prądu w 2026 roku na poziomie nie wyższym niż 500 zł/MWh. Czy to realne i jak zamierza to osiągnąć?

Kluczowym elementem strategii rządu jest współpraca z firmami obrotu energią elektryczną. To właśnie one mają odegrać zasadniczą rolę w obniżeniu cen do ustalonego pułapu. Jak czytamy w oficjalnym komunikacie: "Cel ten ma być osiągnięty we współpracy z firmami obrotu energią elektryczną, które mają obniżyć ceny do ustalonego pułapu." Pozostaje pytanie, jakie konkretne narzędzia i zachęty zostaną im zaoferowane, by ten cel zrealizować.

Obniżka rachunków za prąd

Rząd nie poprzestaje na samej współpracy z firmami energetycznymi. Dostrzega potrzebę gruntownej analizy i modyfikacji regulacji prawnych, które mają wpływ na ceny energii. W ramach projektu przewidziano "przegląd przepisów wpływających na ceny energii oraz zasad ustalania taryf, aby stworzyć warunki do obniżenia rachunków." To kompleksowe podejście ma na celu zidentyfikowanie barier i wprowadzenie zmian, które realnie przełożą się na niższe rachunki dla odbiorców.

Obietnica stabilnych cen energii elektrycznej to z pewnością dobra wiadomość dla każdego gospodarstwa domowego. Wysokie rachunki za prąd stanowią coraz większe obciążenie dla budżetów domowych, a perspektywa ich obniżenia i ustabilizowania daje nadzieję na poprawę sytuacji finansowej wielu rodzin. Rząd zapewnia, że "działania te mają zapewnić niższe i stabilne rachunki za energię elektryczną dla odbiorców indywidualnych w nadchodzącym roku."

Czy cel jest realny?

Ambitny plan rządu budzi jednak pytania o jego realność. Rynek energii jest złożony i podlega wpływom wielu czynników zewnętrznych, takich jak ceny surowców, koszty emisji CO2 czy sytuacja geopolityczna. Czy w obliczu tych wyzwań uda się utrzymać ceny prądu na poziomie 500 zł/MWh w 2026 roku? Czas pokaże.

Ryszard Florek - Prezes FAKRO - Karpacz 2025 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.