Rząd Tuska mrozi ceny prądu i daje bon ciepłowniczy. Dla kogo do 3500 zł?

• Rząd zamraża ceny prądu do końca roku: Nowy projekt ustawy gwarantuje, że ceny energii elektrycznej dla gospodarstw domowych nie wzrosną w ostatnim kwartale 2025 roku, chroniąc budżety Polaków.

• Wprowadzono bon ciepłowniczy dla najuboższych: Rodziny o niższych dochodach otrzymają wsparcie w wysokości do 3500 zł na pokrycie kosztów ogrzewania, wypłacane dwukrotnie do końca 2026 roku.

• Rozwiązania omijają weta prezydenta: Projekty ustaw, w tym ten dotyczący zamrożenia cen energii, zostały zmodyfikowane tak, aby ominąć zakwestionowane wcześniej przez prezydenta rozwiązania, np. dotyczące wiatraków.

• Ochrona domowych budżetów priorytetem: Działania rządu koncentrują się na zabezpieczeniu Polaków przed rosnącymi kosztami życia, co ma zapobiec gigantycznym rachunkom za prąd i ogrzewanie.

Rząd Donalda Tuska podczas wtorkowych (9.09.2025 roku) obrad Rady Ministrów przyjął m.in. projekt przedłużający zamrożenie cen energii i wprowadzający bon ciepłowniczy. Zatem wszystko wskazuje na to, że przynajmniej do końca roku ceny prądu w Polsce pozostaną na obecnym poziomie. - Ceny prądu w ostatnim kwartale tego roku nie wzrosną. Zrobimy wszystko, by domowe budżety Polaków ochronić – zapewnił po posiedzeniu Rady Ministrów szef resortu energii Miłosz Motyka.

Duża część projektów ustaw, które znalazły się w porządku wtorkowych obrad, zawierają rozwiązania, które mają być odpowiedzią na weta prezydenta Karola Nawrockiego. Jednym z nich jest projekt w sprawie zamrożenia cen prądu dla gospodarstw domowych do końca roku, w którym nie zawarto zakwestionowanej przez prezydenta liberalizacji zasad inwestycji w wiatraki na lądzie. To ważne, bo brak tego typu rozwiązań może skutkować gigantycznymi rachunkami za prąd.

Bon ciepłowniczy

Ministrowie rządu Donalda Tuska przyjęli rozwiązania ratujące domowe budżety. Kluczowy tutaj jest bon ciepłowniczy, który ma wesprzeć rodziny o najniższych dochodach w obliczu rosnących kosztów ogrzewania. Bon ciepłowniczy ma trafić do gospodarstw domowych o niższych dochodach i ma im pomóc w pokryciu kosztów wysokich cen ogrzewania. Maksymalna kwota dofinansowania może wynieść ok. 3500 zł. Jej wysokość zależeć będzie od cen ciepła oraz wysokości dochodów gospodarstwa domowego. Osoby samotne mają być kwalifikowane do bonu ciepłowniczego, jeśli ich dochód miesięczny nie przekroczy 3272,69 zł, czyli 40 proc. przeciętnego wynagrodzenia. W przypadku wieloosobowych gospodarstw domowych dochód na osobę nie może przekraczać puli 2454,52 zł. Bon ciepłowniczy będzie przyznawany dwukrotnie: za okres od 1 lipca 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. oraz za okres od 1 stycznia 2026 r. do 31 grudnia 2026 r. Wypłaty będą realizowane w transzach. Obsługę bonu ciepłowniczego, tak jak to miało miejsce w przypadku bonu energetycznego, będą realizowały gminy.

