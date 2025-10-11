Schab wieprzowy bez kości Kraina Mięs w Biedronce dostępny jest za 9,99 zł/kg z aplikacją lub kartą lojalnościową, z limitem 5 kg na konto.

Promocje na nabiał, takie jak masło Mlekovita (4,99 zł) i Mleczna Dolina (3,99 zł), wymagają zakupu trzech sztuk i posiadają dzienny limit.

Atrakcyjne ceny na wędliny i parówki, np. Berlinki Classic za 4,49 zł i kiełbasa żywiecka za 10,99 zł, również z dziennymi limitami.

Z okazji Dnia Nauczyciela Biedronka oferuje słodycze w obniżonych cenach, w tym Raffaello za 10,99 zł i Ferrero Rocher za 19,99 zł, a także 1+1 gratis na czekolady Milka.

Promocje w Biedronce – mięso w supercenach, ale z limitem

Hitem nowej oferty Biedronki jest schab wieprzowy bez kości Kraina Mięs. Dzięki aplikacji lub karcie lojalnościowej można go kupić za jedynie 9,99 zł/kg. Promocja obowiązuje do soboty, lecz maksymalna ilość na kartę Moja Biedronka to 5 kg. W promocji jest też świeży filet z piersi kurczaka w cenie 17,99 zł/kg oraz mięso mielone z łopatki wieprzowej "1+1 gratis".

Giga promocje na masło

Masło ekstra Polskie Mlekovita 200 g kosztuje 4,99 zł (zamiast 9,49 zł), a masło Mleczna Dolina 200 g – 3,99 zł (zamiast 6,99 zł). Aby skorzystać z rabatu, należy kupić trzy sztuki, a dzienny limit wynosi maksymalnie trzy opakowania na kartę Moja Biedronka.

Wędliny i parówki – atrakcyjne oferty z aplikacją

Nie zabrakło promocji na wędliny i parówki. Parówki Berlinki Classic kosztują w zestawie z kartą tylko 4,49 zł za opakowanie (normalnie 6,95 zł), a kiełbasa żywiecka Kraina Wędlin 600 g – 10,99 zł zamiast 18,89 zł. Tu również obowiązuje dzienny limit, tym razem do 4 sztuk.

Słodycze na Dzień Nauczyciela

Z myślą o zbliżającym się Dniu Nauczyciela Biedronka obniżyła ceny słodyczy. Raffaello 150 g kosztuje 10,99 zł (wcześniej 16,99 zł), a Ferrero Rocher 200 g – 19,99 zł (zamiast 29,99 zł). Dodatkowo przygotowano promocję "1+1 gratis" na tabliczki Milka 250–300 g w cenie 11 zł za sztukę. Limit: maksymalnie 4 opakowania dziennie.

W ofercie znalazły się także bombonierki Merci przecenione z 23,99 zł na 17,99 zł – to propozycja idealna na prezent.

Rusza system kaucyjny w Polsce Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.